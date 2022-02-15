Мем «чык-чырык» ворвался в эфир квалификации фристайлистов на ОИ в Пекине 15.02.2022, 16:31

3,410

Так на Eurosport оценили пролет белоруса мимо финала.

Во вторник у мужчин-фристайлистов прошла квалификация. В Пекин отправились четыре представителя белорусской мужской команды – Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик и Макар Митрофанов. Однако последний на старт так и не вышел, пишет tribuna.com.

Удивила реакция на прыжок белоруса комментатора Eurosport Антона Лабекова. Тот в прямом эфире вспомнил мем «чык-чырык» про Лукашенко от стендап-комика Славы Комиссаренко.

«Ой, развалился... Развалился Павел Дик. Похоже, что мимо финала. Вот такой вот «чыр-чырык» получается. Да, серьезно тут, конечно», – оценил попытку белоруса Лабеков.

Не смотря на простоту прыжка, Густика повело на приземлении, так что ждать квалификационной оценки не приходилось – всего 97.20 и 20-е место.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».