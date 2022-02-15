«Можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом» 15.02.2022, 16:44

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Бывшие президенты Украины обратились к лидерам России, Великобритании и США.

Первый, второй и третий президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко - обратились к подписантам Будапештского меморандума с требованием доказать, что документ "не был простым обманом", передает "Интерфакс-Украина".

"Почти три десятилетия назад произошло событие, эхо которого сотрясает мир сейчас. Пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. Предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были в названии Будапештским меморандумом, под которым поставили свои подписи супердержавы) стало условием добровольного отказа Украины от его ракетно-ядерного потенциала. В то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР. Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны за то, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство", - говорится в обращении президентов.

Подчеркивается, что еще в 2014 году Россия разрушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и часть Донбасса, и сегодня с трех сторон в Украину направлена угроза дальнейшего военного вторжения.

"Мы оказались перед перспективой экономической блокады – энергетической с севера, морской с юга. Между тем, недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума. Что же мы слышим в ответ на такие действия от участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно скорее", - говорится в тексте.

Президенты подчеркнули, что Украина слышит только "суровые предупреждения" агрессору, и что он заплатит "цену", однако это не касается "Северного потока-2" и SWIFT.

"Когда в 1994 году большие государства заключали соглашение с Украиной, они фактически говорили: мы не хотим, чтобы ты стала с нами равной. Мы хотим сохранить свою монополию. Но мы предлагаем тебе в обмен на подлинную защиту нашу подлинную поддержку. Вот тебе наше слово – честное слово сильного. Мы тогда поверили, хотя в том же 94 году один из подписантов Будапештского меморандума в частном разговоре печально предупреждал: вас обманывают. Сегодня – решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым…Так докажите свою подлинную силу", - призывают президенты.

Кравчук, Кучма и Ющенко также просят сделать те шаги, которые способны остановить агрессора, а "не подкрепить его веру в безнаказанность".

"Если сегодня мы проигрываем, никаких Будапештских меморандумов больше не будет. Глядя на наш опыт, ни одна страна, которая может получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах от нее уже не откажется. Поэтому на кону сейчас не только судьба Украины и ваш мировой авторитет. На кону – будущее безопасности всего мира. Осознайте это. И имейте в силе быть ответственными!", - резюмировали президенты.

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