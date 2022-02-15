«Команда тигров» 15.02.2022, 16:58

США готовят ответ на вторжение России в Украину.

При Белом доме создана "Команда тигров" - группа экспертов разрабатывает возможные сценарии, к которым может прибегнуть Кремль, и готовит всесторонний ответ на действия агрессора.

По мере нарастания угрозы вторжения России в Украину специально созданная при Белом доме структура под названием Команда тигров тайно обдумывает, как Вашингтон будет реагировать на возможные сценарии Кремля. Специалисты разрабатывают детальный план действий на случай вторжения России в Украину, а также учитывают возможные гуманитарные и экономические последствия. Корреспондент.net рассказывает подробности.

"Надеемся на лучшее, но готовы ко всему"

Команда тигров (Tiger Team) - это группа экспертов из самых разных сфер, которые занимаются конкретными проблемами в рамках подготовки к возможному вторжению России в Украину. Команда была создана при Белом доме в конце прошлого года - после того, как в октябре чиновники Совета национальной безопасности обнаружили тревожные признаки массового наращивания российских войск возле украинской границы.

По словам высокопоставленных чиновников, создание такой команды уже не только помогло предвидеть возможные осложнения, но и побудило к заблаговременным действиям, таким как разоблачение российской информационной войны до того, как она будет начата, чтобы ослабить ее пропагандистскую мощь.

"Мы по-прежнему надеемся, что есть дипломатический способ избежать всего этого и нам никогда не придется использовать разработанный сценарий, - говорит Джонатан Файнер, заместитель советника президента США по национальной безопасности. - Но мы должны убедиться, что готовы к работе, если или когда нам это понадобится".

Чиновники Совета нацбезопасности признают, что они, вероятно, не в состоянии точно предвидеть действия президента России Владимира Путина и его военачальников. Но тренировки и тщательное планирование по-прежнему того стоят, говорят они.

"Реальность такова, что то, что в конечном итоге могут сделать россияне, вряд ли будет на 100% соответствовать любому из наших сценариев", - отмечает Файнер.

Но цель, по его словам, состоит в том, чтобы эти сценарии оказались достаточно точной копией планов агрессора, и тогда они помогут сократить время, необходимое США для эффективного реагирования.

Высокие ставки

Возможное нападение России на Украину является крупнейшим внешнеполитическим кризисом, с которым столкнулась администрация президента США Джо Байдена после ее беспорядочного выхода из Афганистана в прошлом году, пишет The Washington Post.

Тогда в результате теракта у ворот аэропорта Кабула погибли 13 военнослужащих США и около 170 афганцев.

Сейчас ставки особенно высоки, отмечает издание. "После сложного вывода войск из Афганистана администрация Байдена сталкивается с дополнительным давлением, чтобы избежать столь же разрушительного исхода российского вторжения, которое может внезапно погрузить Украину в недели непредсказуемого хаоса и кровопролития", - пишет автор.

"Некоторые сотрудники администрации являются ветеранами российского вторжения и аннексии Крыма в 2014 году, а также ее попыток разжечь сепаратистское восстание на востоке Украины. Команда Байдена смогла извлечь уроки из этого опыта, а также осознать, что с тех пор Путин укрепляет свою власть", - отмечает издание.

"Удивительно, как много предупредил Вашингтон, - говорит Андреа Кендалл-Тейлор, бывший аналитик ЦРУ по России, а ныне старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности. - На этот раз они гораздо лучше подготовлены".

В 2014 году инвестиции США в сбор разведданных о России сократились после окончания холодной войны и сосредоточения внимания Америки на борьбе с терроризмом. Когда Россия вторглась в Крым, "нас застали врасплох и неподготовленными", рассказывает Кендалл-Тейлор.

В настоящее время Белый дом работает над двумя направлениями: дипломатия и сдерживание, в том числе информационных войн, разворачивающихся публично. А за кулисами - секретное планирование и разработка стратегии Командой тигров, о которой ранее не сообщалось. Это должно гарантировать, что не только Белый дом, но и все ведомства, которым придется реагировать на возможные боевые действия, готовы к работе.

От локального нападения до полной оккупации

Команда тигров была официально создана в ноябре, когда советник по национальной безопасности Джейк Салливан попросил Алекса Бика, директора Совета нацбезопасности по стратегическому планированию, возглавить работу по планированию в нескольких ведомствах.

Бик привлек Госдеп, министерства обороны и энергетики, госказначейство и Агентство национальной безопасности, а также Агентство по международному развитию для изучения возможного гуманитарного кризиса.

По словам официальных лиц, в работе группы принимает участие и разведка - она просчитывает различные варианты действий, которые могут предпринять россияне, а также риски и преимущества каждого из них.

Они варьируются от ограниченного нападения, которое захватит только часть Украины, до полномасштабного вторжения, направленного на смену власти и оккупацию большей части или всей страны.

"Не обязательно знать, что они собираются делать, - цитирует The Washington Post своего собеседника из Совета нацбезопасности, который пожелал остаться неназванным. - Вы выбираете ряд вероятных сценариев и планируете их, исходя из предположения, что любой из них может произойти".

Не только боевые действия

Подготовка выходит далеко за рамки боевых сценариев и рассматривает такие вопросы, как решение проблемы украинских беженцев, которые могут хлынуть в Польшу и Румынию, или обеспечение безопасности посольства США в Украине, а также конкретные санкции против Москвы и противостояние кибератаке.

"Книга сценариев", в которой синтезированы почти три десятка документов и разведывательных оценок, заказанных командой у различных агентств, была распространена среди должностных лиц из разных сфер, включая военных и гражданских руководителей в Пентагоне.

В этом сборнике также рассматриваются последствия "второго порядка", такие как реакция России на новые санкции. Так, рассматриваются меры по обеспечению поставок природного газа в Западную Европу на случай, если Россия попытается перекрыть потоки энергоносителей. А Государственный департамент совместно с USAID согласовали с партнерами шаги по смягчению гуманитарных последствий российского вторжения.

"Как правило, вы планируете наихудший сценарий, а затем смягчаете его, - отметил представитель Совета нацбезопасности. - Лучше сделать так, чем планировать промежуточный сценарий и оказаться застигнутым врасплох".

"Черные лебеди"

В то время как хаотичный вывод войск из Афганистана нанес ущерб отношениям США с их западными союзниками, воинственные действия России, возможно, сблизили их перед лицом общей угрозы. Чиновники администрации говорят, что на этот раз они сделали все возможное, чтобы предоставить разведданные другим странам.

"Мы поделились огромным количеством информации, чтобы убедиться, что все ознакомлены с тем, что мы предвидим", - говорит Файнер.

Бик и его команда также рассмотрели варианты, которые классифицируются ка "черные лебеди" - это крайне маловероятные, но имеющие серьезные последствия события, способные усложнить способность администрации реагировать. Чиновники не стали делиться примерами, но в целом, теоретически, это могут быть события такого рода, как новый штамм коронавируса или глобальный энергетический кризис, пишет издание.

По словам представителя Совета нацбезопасности, группа экспертов рассмотрела "пару десятков" различных событий, которые можно отнести к "черным лебедям", ранжировав их "по спектру вероятности и воздействия".

Основные опасения

Среди главных опасений Команды тигров - попытки Кремля продвигать ложный нарратив о том, что это Украина при поддержке Запада готовится начать наступление на Донбассе и что Россия является жертвой.

В последние недели правительство США рассекретило разведданные о таких усилиях, в том числе о вероятном вторжении под чужим флагом, в рамках которого Москва устроит взрыв, в результате погибнут этнические русские в Украине или в самой России, а затем возложит вину за это на Киев.

Официальные лица США считают, что такая дезинформация является ключевой частью стратегии России.

Ситуация сильно изменилась

Когда Россия вторглась в Крым в 2014 году, у США и Европы не было готовых пакетов санкций. За исключением наказаний за нарушение прав человека, Вашингтон никогда даже не думали о санкциях против Москвы, говорит Дэниел Фрид, который в то время был координатором Госдепартамента по санкционной политике.

"У нас не было таких же ресурсов в Европе или мышечной памяти для отражения российской агрессии, - отмечает представитель Совета нацбезопасности. - С тех пор мы прошли долгий путь".

В декабре Команда тиров провела два виртуальных настольных учения, чтобы протестировать различные сценарии и способы реагирования. В первом участвовали заместители секретарей, а во втором - чиновники кабинета министров. По словам официальных лиц, Байден просмотрел сценарий и был проинформирован о результатах.

"Одно дело рассматривать каждую из этих проблем - энергетику, санкции, военное положение - в отдельности. Другое дело - собрать их все вместе и выполнить план по всем, - отметил представитель Совета нацбезопасности. - В ходе этого планирования я увидел, что, в том числе на самых высоких уровнях, все эти части соединяются друг с другом".

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