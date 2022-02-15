Белорусские компании в Украине меняют учредителей и названия, чтобы уйти от санкций 1 15.02.2022, 16:57

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фото: ТАСС

Некоторые также меняют вид основной деятельности.

Многие белорусские предприятия, попавшие под санкции ЕС и США, нашли выход для обхода ограничений. Чаще всего для этого они разрывают формальные связи со своими дочерними компаниями за границей. Журналисты zerkalo.io посмотрели, как за последнее время изменились названия и владельцы украинских компаний, связанных с белорусскими предприятиями из «черного списка».

«Белнефтехим»

Поставщик топлива и нефтехимической продукции в Украине «БНХ Украина» входил в топ-200 украинских компаний. Эта фирма торгует продукцией концерна «Белнефтехим», против которого ввели санкции США.

В ноябре прошлого года компанию переименовали в «Белферт Украина». Сразу после этого фирма сменила учредителя и сайт. Тогда же дочка белорусского концерна сменила основной вид деятельности: с оптовой торговли деталями и принадлежностями для автотранспортных средств на оптовую торговлю химическими продуктами.

Зато руководитель в компании остался тот же — Олег Величко. В 2020 году он давал интервью журналу «Вестник Белнефтехима» как гендиректор «БНХ Украина», а сейчас значится директором переименованной компании.

Кроме того, «БНХ Украина» числится в списке дилеров завода «Химволокно», филиала «Гродно Азот» — оба эти предприятия находятся под санкциями США. Впрочем, их официальным дилером в Украине остается частная компания «Мост пласт», принадлежащая Юрию Маслову и Сергею Островерхову.

БелАЗ

БелАЗ в июле 2021-го вышел из состава учредителей «Сервисного торгово-логистического центра БелАЗ Украина», который является не только сервисным центром автоконцерна в этой стране, но и имеет право продавать технику белорусского производителя. Новым учредителем стал производитель сельхозтехники «Управляющая компания холдинга „Лидсельмаш“». Ему же в июле прошлого года от БелАЗ перешел «Восток-БелАЗ-сервис», торгующий деталями и принадлежностями для автотранспорта. На это обратило внимание «Радио Свабода».

В Украине также продолжает работать филиал компании «Кривбас-БелАЗ-сервис СП», держателем 51% которого является упомянутый выше «СТЛЦ БелАЗ Украина».

МАЗ

Летом 2021 года «Минский автомобильный завод» (МАЗ) вышел из состава учредителей Торгового дома «МАЗ-Украина». А его место заняли «Минский завод автоматических линий имени Машерова», который теперь владеет 99% акций, и жодинский «Кузнечный завод тяжелых штамповок» с долей 1% акций. Последний входит в холдинг «Белавтомаз» вместе с МАЗом.

Директор официального дистрибьютора МАЗа Андрей Власенко значится также соучредителем и руководителем компании «Укрэлектропром», которая занимается неспециализированной оптовой торговлей (в основном горнопроходческой техникой).

«Белказтранс-Украина»

Украинская компания белорусского бизнесмена Николая Воробья занимается перевозкой грузов, в частности российского угля. В прошлом году она попала под санкции США. В августе бизнесмен исчез из числа учредителей и бенефициаров фирмы. Сейчас бенефициаром и держателем 100% акций значится Гайк Арушанян.

Через «Белказтранс-Украина» в стране работает «Новая нефтяная компания», акционерами которой считались сам Николай Воробей, Алексей Олексин и Михаил Гуцериев. Кроме того, 0,7% акций фирмы принадлежали Банку развития.

«Белорусская калийная компания»

Трейдер «Беларуськалия» с 2016 года имеет в Украине дочернюю торговую компанию «Агророзквит». Причем БКК владеет 60% акций, еще 40% принадлежат «Агрофертранс Лтд». Бенефициаром является тесно связанный со второй фирмой Александр Скрипка. Компания продолжает работать под своим названием. В то же время в конце 2020 года БКК перестала входить в число бенефициаров компании.

«Белорусская нефтяная компания»

Крупнейший поставщик нефтепродуктов в Украину «БНК-Украина» — это дочернее предприятие «Белорусской нефтяной компании» (БНК), занимающейся экспортом продукции «Мозырского НПЗ». На сайте украинской компании ее учредителем указана «Белорусская нефтяная компания», а на сторонних специализированных ресурсах значатся БНК (56,53%) и «Белоруснефть» (43,47%).

Судя по открытой информации, компания не сменила ни названия, ни учредителей. Но с недавнего времени в предложениях «БНК-Украина» перестала уточнять производителя реализуемых нефтепродуктов. Если в ноябре прошлого года в документах значился производитель нефтепродуктов, то сейчас там фигурирует только объем предлагаемой продукции. Сейчас просто указано, что продукция «белорусского производства», а о месте производства можно догадаться по источнику поставок — нефтебазе «Мозырь-11» (речь о «Мозырском НПЗ»).

«Белоруснефть»

«Сервис Ойл», дочерняя компания «Белоруснефти», в самом конце прошлого года сменила учредителя. Им стал «Пуховичинефтепродукт», который занимается торговлей нефтепродуктами через сеть автозаправок и магазинов в Минской области. С 2005 года входит в состав «Белоруснефти», которая находится под санкциями США.

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