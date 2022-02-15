Рефлексии за длинным столом Telegram-канал «Сито Сократа»

15.02.2022, 17:03

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Между какими группами оказался зажат Путин.

Одной из основных тем международной повестки остается напряженная ситуация вокруг Украины, которая продолжает колебаться между сообщениями о скором вероломном вторжении России в любой момент времени и хрупкими надеждами на постепенную деэскалацию. Обе крайности имеют своих лоббистов и противников в Кремле. Есть группировка радикалов Шойгу, которая для выбивания все больших и больших бюджетов на ВПК заварила игру в крупный конфликт с Западом, исповедуя идеологемы Дугина. Есть и сторонники дипломатии и торгов, которые боятся потерять работу, доступ к определенным западным благам в случае расширения российской агрессии, а при победе шойгистов еще и власть. Между этими двумя полярными группами находится президент Путин, вроде как исполняющий роль арбитра, но в случае чего самый основной ответственный за исход поддержанного им решения касательно действий в духе конфронтации. Вот, верховный и вызвал к себе на ковер в Кремль на доклад, как военного радикала, так и дипломата.

Всем хорошо известно поведение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая от имени регулятора дает сигналы рынку надевая особенные брошки. Одела брошку «щелкунчик» - жди повышения процентной ставки, «домик» или «змейка» - сиди дома в пандемию, «подкова» - улучшения настроения бизнеса. В подобные игры начал играть и Путин, но только со столами. С китайским хозяином он здоровается за руку и сидит рядом, с лидерами стран Запада за пятиметровым столом, а с российскими министрами обычно и вовсе на удаленке общается. Но для Шойгу и Лаврова сделал исключение, и посадил за пустой стол на дистанции метров в шесть-семь. Учитывая, как Путин печется о своем здоровье, боясь заразиться, то он явно хочет жить долго, и послал сигналы, что вроде как готов искать взаимоприемлемого решения по части ультиматума Западу.

Но вернемся к сути. Первым пришел министр обороны Шойгу и сухо рассказал, что план военных учений, санкционированный декабрьской директивой выполняется, и скоро все они завершаться. Вот только возникли проблемы на Дальнем Востоке, где пришлось специальными действиями выдворять из района острова Уруп неопознанную иностранную подводную лодку. Пока большие ресурсы перекинули на западное направление, вдруг оказалось, что на востоке – непонятная военная активность. Как минимум нужно еще больше денег для укрепления восточных рубежей. Вторым существенно дольше докладывал глава МИД Лавров. Он готовил ответы, как выразился Путин западным «коллегам», которые уместились на 10 страницах. В целом настрой Лаврова смурной. Он доложил, что ключевые вопросы российского ультиматума по части расширения НАТО были проигнорированы. Однако «есть шанс договориться», «возможности последовательной разъяснительной работы далеко не исчерпаны», а переговоры, «конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать...»

Помня, что поздний Путин – не хочет рисковать, то следует ожидать продолжения усиленного давления на США и НАТО, в том числе и через Украину. Хотя это становится все сложнее. Во-первых, «братская» Беларусь послала сигнал о необходимости деэскалации. Во-вторых, в Берлине уже всерьез нервничают относительно поведения РФ на европейском рынке газа, а что говорить если будет большое вторжение в Украину. В-третьих, есть опция выпуска пара через канал «ЛДНР», но признание «республик» приведет к односторонней денонсации Минских соглашений… В-четвертых, украинская сторона достойно держит удар военно-информационной операции со стороны РФ, и не поддается массовым паническим настроениям. Чего не скажешь про отдельных крупных представителей украинского бизнес-сообщества, забывших об источниках их благополучия, не говоря уже о деловой репутации, и улетевшими из страны. В случае оказания партнерами дополнительной финансово-экономической, дипломатической и военно-политической поддержки Киеву картина и вовсе выходит неприятной для воинственной части хищнического российского истеблишмента.

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