СБУ задержала агентку РФ, которая готовила взрывы в Луганской области

СБУ задержала агентку РФ, которая готовила взрывы в Луганской области2
- 15.02.2022, 17:14
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Задержанной оказалась местная жительница.
В Луганской области задержали агентку так называемого "МГБ ЛНР". Она собирала разведданные для совершения взрывов против подразделений СБУ на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как установило следствие, задержанной оказалась местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований в ОРЛО.
Так, по заданию куратора, женщина собирала сведения об админздания, автотранспорт, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области, а для передачи данных использовала "закрытые каналы связи".
Правоохранители предотвратили совершение взрывов, которые готовились злоумышленниками против подразделений СБУ, привлеченных в проведении операции Объединенных сил.
Сейчас следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УКУ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.