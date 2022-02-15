Сколько можно вбухивать огромнейшие бюджетные деньги в убыточные предприятия? 2 15.02.2022, 17:13

1,206

Этот вопрос стал острейшим образом.

Аналитики не раз задавались вопросом: почему многие флагманы белорусской промышленности обременены неподъемными долгами? В СМИ иногда появляются материалы, отчасти проливающие свет на эту проблему, пишет «Народная воля».

Так, обнародовано постановление Совета министров Республики Беларусь от 3 января 2022 года №1 «Об уплате процентов за пользование банковскими кредитами». Вот некоторые его фрагменты: «Уплачивать в 2022 году за счет средств республиканского бюджета… проценты за пользование кредитами, предоставленными ОАО «Беларусбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь»: ОАО «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы» в белорусских рублях – в размере ставки по кредиту, но не более 100% ставки рефинансирования Нацбанка… в долларах США и евро – в размере ставки по кредиту, но не более 7 годовых процентов…»

Другими словами, это наглядный пример того, как за счет бюджета, то есть денег налогоплательщиков, поддерживается на плаву производство белорусского цемента. Можно было понять, если бы эта помощь носила разовый или временный характер. Но приведем некоторые наглядные данные. Например, в июне 2009 года Белорусский цементный завод получил кредит от «Беларусбанка» в 30,75 миллиона долларов по годовой ставке 7 процентов, на 1 октября 2021 года сумма невыплаченного долга составляла 28,55 миллиона долларов. То есть за прошедшие 12 лет предприятие вернуло кредитору только 2,2 миллиона. В мае 2011 года в том же банке был взят рублевый кредит на сумму 35,4 миллиона. Прошло более 10 лет: непогашенный остаток на ту же дату составил 32,2 миллиона рублей. В подобных долгах находятся и остальные предприятия, производящие цемент.

В том же постановлении правительства упомянут и ОАО «Гродненский стеклозавод». Стеклозаводу «Неман» тоже есть чем удивить: за кредит в 1172,7 тысячи долларов по ставке 7,5 процента остаток долга через 7 лет составляет 712,3 тысячи «зеленых», или 60,8 процента. По второму кредиту в евро непогашенный долг через те же 7 лет – 93,8 процента.

Смогут ли эти предприятия своими финансовыми возможностями вернуть долги – вопрос риторический. Что касается цементных заводов, то изначально они модернизировались под связанные китайские кредиты. Когда пришло время их отдавать, предприятия работали с убытками. Начали анализировать, почему так. То ли китайцы поставили технологии, как говорится, вчерашнего дня, то ли не спрогнозировали правильно цену на продукцию, то ли спрос на цемент на российском рынке не оправдал надежд.

На китайские связанные кредиты модернизировались и другие белорусские предприятия. К примеру, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат к концу модернизации вообще отказался от услуг китайского подрядчика и решил доводить процесс самостоятельно. Это не первый китайский проект модернизации предприятий концерна «Беллесбумпром», результаты которого вызывают сомнения.

Пока белорусы ожидают должной отдачи и от известного белорусско-китайского индустриального парка «Великий Камень». Хорошо было бы, чтобы дела сложились так, как у СП «БелДжи». Автомобили «Джили» продаются в Беларуси и в России, предприятие получает прибыль.

Показателен пример, как власти всем миром спасали Белорусский металлургический завод, где работает 11 тысяч человек. Это градообразующее предприятие. Его строили европейцы по современным технологиям. После пуска здесь платили высокие зарплаты, предприятие спонсировало инфраструктуру города, а сегодня завод берет кредиты на выплату зарплаты. Прямое отношение к созданию БМЗ имела австрийская компания Voest Alpine. В рамках начавшейся в 1996 году реконструкции предприятия она поставляла свое оборудование в обмен на право сбыта его металлургической продукции на зарубежных рынках. Поставляла за рубеж продукцию по заведомо низким ценам, в результате чего США начали антидемпинговое расследование, ввели 114-процентную пошлину, и выгодный для БМЗ рынок США фактически оказался недоступным. Завод обрастал дилерами, с которыми приходилось делиться прибылью.

По мнению многих специалистов, непродуманным оказался и проект по выпуску бесшовных стальных труб. Как помнится, на мировом рынке не учли конкуренцию со стороны тех же китайцев. Бесконечные модернизации подорвали финансовое состояние предприятия, оно погрязло в валютных кредитах. Первый серьезный финансовый шок в виде невозможности БМЗ своевременно рассчитаться с долгами был частично сглажен выпуском заводом в 2016 году облигаций на сумму в 240 миллионов долларов, которые приобрели банки. А спасать предприятие от банкротства в начале 2021 года пришлось уже государству.

Минфин сверхпланово выпустил государственные облигации на сумму более 600 миллионов долларов, которые в добровольно-принудительном порядке были приобретены белорусскими банками, и валюта была передана БМЗ. Если завод не вернет долг бюджету (верит ли еще кто-то в это?), то бюджет, то есть все мы, налогоплательщики, будем гасить эти облигации банкам. Получается, в стране не бюджет, а дойная корова. Ведь главная ценность БМЗ для государства в том, что он приносит в страну валюту. Его доля в валютной выручке Беларуси – 3,8 процента. Это, конечно, не те 11–12 процентов, которые дают соответственно наши два НПЗ и «Беларуськалий», но все же…

В таком же критическом финансовом состоянии находятся такие промышленные флагманы, как «Гомсельмаш», «Белшина» и другие. На 1 ноября 2021 года суммарная просроченная задолженность крупных и средних предприятий, согласно Белстату, составила 10 миллиардов рублей. Из них 7,8 миллиарда – проблемная кредиторская задолженность и 2,2 миллиарда – необслуживаемые кредиты и займы. Такая обремененная долгами экономика, когда одни предприятия живут за счет других и населения, не заботясь о своих финансовых результатах, зная, что их долги все равно вернет государство, не может быть эффективной по определению. И никогда не сможет обеспечить народу достойный уровень жизни.

Давно назрела необходимость премьеру Р.Головченко, министру экономики А.Червякову во главе с руководителем Администрации Лукашенко И.Сергеенко серьезно подумать и принять решение о радикальной трансформации экономической модели развития Беларуси, которая в принципе остается неизменной более четверти века. И не надо изобретать очередное белорусское ноу-хау. Есть стандарты реальной рыночной экономики, в которой каждый несет ответственность за финансовые результаты своей деятельности. Государство в лице бюджета отвечает за свои обязательства, предприятия – за свои.

Вбухивая из бюджета миллиардные средства в постоянно убыточные крупные предприятия, власти таким образом неэффективно распоряжаются деньгами налогоплательщиков. Если бы из казны ежегодно не выделялись огромнейшие суммы на поддержку тех же нерентабельных заводов и фабрик, то можно было бы снизить налоговое бремя на их работников. А значит, у людей возросла бы зарплата, повысилось бы их благосостояние. Выросли бы пособия всем категориям нуждающихся в помощи со стороны государства. Да и по-другому наполнялись бы пенсионные фонды, пожилые люди не ощущали бы нищеты, а чувствовали себя так, как их сверстники в развитых странах, которые, выйдя на заслуженный отдых, ни в чем не нуждаются.

Что и говорить, острейшим образом встал вопрос: сколько можно вбухивать огромнейшие бюджетные деньги в убыточные предприятия?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».