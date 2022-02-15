«БелАЗ» хочет подставить российские порты? 15.02.2022, 17:37

5,776

Санкции отсекли предприятию самый удобный канал сбыта продукции.

Белорусский производитель сверхбольших самосвалов «БелАЗ» разместил заявку, которая может свидетельствовать о попытках компании обойти негативные для себя последствия западных санкций, пишет belsat.eu.

10 февраля на сайте электронной торговли Icetrade.by был размещен тендер «БелАЗа» с названием «Транспортно-экспедиторские услуги при комбинированных перевозках экспортно-импортных и транзитных грузов из портов г. Санкт-Петербурга в Республику Беларусь».

Ориентировочная стоимость закупки – 52 800 евро. Предложения принимаются до 28 февраля. Всего запланировано 24 рейса по 900 километров каждый.

Ранее «БелАЗ» поставлял необходимые грузы через Литву, через которую в Беларусь пролегает кратчайший путь. Но летом 2021 года компания попала под санкции Европейского Союза, после чего у нее возникли проблемы с поставками. Теперь похоже, что компания решила переключиться на российские порты, что увеличивает время и, вероятно, стоимость поставок.

«Да, санкции работают, они отсекли самый простой, самый традиционный канал сбыта продукции для «БелАЗов», – объяснял журналистам Алесь Ярошевич.

Так, в сентябре литовская таможня отказалась пропустить партию запчастей для самосвалов «БелАЗ», которые белорусский завод пытался отправить на экспорт через порт Клайпеды.

Подобный случай произошел и в ноябре, когда литовские таможенники вернули запасные детали, изготовленные на «БелАЗе». Белорусская сторона направляла через Литву детали для грузовиков «БелАЗ» весом около 15 тонн в Боснию и Герцеговину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».