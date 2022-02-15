В Минске из председателей товариществ собственников хотят сделать доносчиков 14 15.02.2022, 18:06

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Их вербует КГБ.

Читатель Zerkalo.io рассказал, что минских председателей ТС и ЖКС вызывают на беседы в КГБ, где подробно расспрашивают о событиях 2020 года и требуют подписать согласие о сотрудничестве. Одного из председателей товарищества собственников в Минске уже вызывали в КГБ — он рассказал журналистам подробности визита.

Валентин (имя изменено) возглавляет несколько товариществ собственников в Минске. На беседу в КГБ его позвали по телефону, а на требования прислать официальную бумагу заявили: «Если не хотите так, мы сами за вами приедем». Собеседник решил прийти самостоятельно.

Беседа в районном отделении КГБ длилась примерно полтора часа. Сотрудник, который беседовал с Валентином, сначала задавал много личных вопросов: где он был в 2020 году во время массовых акций, участвовал ли в них, задерживали ли его друзей или родственников. Интересовался, как он относится к силовым органам, к санкциям, «жестили» ли силовики в августе 2020-го.

— Я говорил, что я обычный человек — работаю и никуда не лезу. Естественно, отвечал, что нигде не был, дома сидел и все. Давал ответы, которые он хотел услышать, а с другой стороны, мои слова были ни о чем.

Потом сотрудник КГБ заговорил о работе — и сам перечислил все товарищества, в которых работает Валентин.

— Начал спрашивать, есть ли у меня соседи, которые где-то засветились, были под арестом или что-то такое. Я говорю, что не знаю — общаюсь с людьми только в рамках рабочих вопросов. Спрашивал, были ли у нас флаги на окнах, узнавал номера квартир — отвечаю, что в то время было много флагов на окнах, возможно, и у нас были.

Третий этап беседы — предложение о сотрудничестве. Точнее, Валентина просто поставили перед фактом и продиктовали текст документа.

— Спросили: «Могли бы вы нам помогать?» Хотели, чтобы я сразу «сливал», если кто-то будет спрашивать про политику, повесит наклейку, флаг, крикнет лозунг или выскажет свое мнение. Я говорил, что ничем не могу помочь — при мне такого не было. Он в ответ: «Настоятельно рекомендую с нами сотрудничать». Хотели знать все про людей: кто чем дышит, о чем думает.

Мужчине дали лист бумаги, где он фактически под диктовку написал, что не имеет права рассказывать об этой беседе и что будет всячески способствовать раскрытию «экстремистских формирований». Правда, про последствия недостаточно старательного способствования в КГБ ничего не сказали.

— Естественно, я это написал, потому что вариантов тут особо не было. Я знаю, что некоторые коллеги отказывались ходить — их потом снимали с должности, и сейчас там будут перевыборы председателей.

По словам Валентина, его случай не единичный: кого-то уже вызывали, кто-то еще только пойдет. «Видимо, это будет носить массовый характер», — уверен собеседник. Когда начались такие «беседы», председатель товарищества собственников точно не знает, но предполагает, что несколько недель назад.

— Но если я всегда буду отстаивать интересы моих жильцов, может кто-то другой и будет сливать эту информацию. Поэтому я хочу, чтобы люди знали о том, что происходит.

По словам Валентина, председателей товариществ собственников просили рассказывать про «неблагонадежных соседей» и в 2020 году, но тогда это исходило от районной администрации — просто по телефону говорили, что нужны данные людей, на окнах у которых висят флаги.

— И я категорически отказывался: можете хоть увольнять, хоть что, я на это не пойду никогда в жизни. А теперь они вышли на новый уровень.

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