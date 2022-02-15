Джонсон пообещал «оголить российские владения» в Британии 5 15.02.2022, 18:14

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Борис Джонсон

Власти Соединенного Королевства намерены установить личности россиян, имеющих собственность в стране.

В случае агрессии Москвы против Киева Лондон примет меры против российских владельцев недвижимости и предприятий в королевстве и помешает российским компаниям привлекать капитал на британских финансовых рынках, пообещал Борис Джонсон, пишет РБК.

В случае вторжения России на Украину Великобритания может запретить российским компаниям привлекать капитал на финансовых рынках Лондона, а также принять меры против российских собственников, которые владеют недвижимостью в Соединенном Королевстве. Об этом заявил премьер страны Борис Джонсон, передает Reuters.

По словам Джонсона, британские санкции будут направлены против конкретных российских банков и компаний. Власти намерены предпринять шаги, чтобы установить личности россиян, владеющих собственностью в стране: «оголить российские владения, недвижимость, или компании» — в Лондоне или каком-либо другом городе.

В конце января Великобритания подготовила законопроект о санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины, они затронут компании и физических лиц, которые «значимы для Кремля». Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что они станут самыми жестокими ограничениями против России.

Как отмечала министр, у Лондона будут полномочия на ввод ограничений в отношении тех, кто «разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия Кремля».

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