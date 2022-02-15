Беларусь оказалась среди лидеров по росту цен на сельхозпродукцию в ЕАЭС 2 15.02.2022, 18:21

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Что в нашей стране дорожало быстрее всего?

Опубликованы последние данные по повышению цен на продукцию сельхозпроизводителей в ЕАЭС, куда входит и Беларусь, пишет myfin.by. Что в нашей стране дорожало быстрее всего и как белорусские цены на сельхозпродукцию смотрятся на фоне партнеров по ЕАЭС?

Представленная статистика касается роста цен в декабре 2021 года к декабрю 2020 года в странах-членах ЕАЭС, куда входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Одним из лидеров по этому показателю оказалась и наша страна: прирост цен отечественных производителей продукции растениеводства составил 26,4%, животноводства – 16,7%. В сравнении с ноябрем декабрьское увеличение составило 3,3% в растениеводстве и 2,8% в животноводстве.

Сильнее всего цены производителей в Беларуси подскочили на столовую свеклу – в 2,1 раза, картошку и белокочанную капусту – в 1,8 раза, репчатый лук – в 1,5 раза. Вот что еще значительно дорожало в нашей стране за указанный период:

столовая морковь +48%;

пшеница +34,2%;

птица +28,7%;

свиньи +24,7%.

Стоит отметить, что, согласно опубликованным данным, средние цены производителей из Беларуси на большинство видов сельхозпродукции ниже, чем в других государствах ЕАЭС. Так, цены на пшеницу, ячмень, картофель, а также на крупный рогатый скот, свиней, птицу, молоко и яйца – самые низкие среди всех членов союза, по которым сформирована статистика. Так, к примеру, в Беларуси в среднем тонну картофеля можно приобрести за $ 194, а вот какие цены на этот товар у других партнеров нашей страны по ЕАЭС:

в Казахстане – $ 257;

в России – $ 287;

в Кыргызстане – $ 312;

в Армении – $ 396.

Всего по ЕАЭС в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на сельскохозяйственную продукцию у производителей выросли на 0,8%, в сравнении с декабрем 2020 года они увеличились на 15%. В Беларуси эти показатели были выше, чем в целом по союзу, – 2,9% и 18,7% соответственно.

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