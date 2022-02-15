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Какой будет погода в Беларуси 16 февраля

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  • 15.02.2022, 18:52
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Какой будет погода в Беларуси 16 февраля

Прогноз.

Синоптики прогнозируют дождь и порывистый ветер 16 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем по северо-западу пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Утром местами ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 6 по востоку до плюс 3 по западу. Днем будет 2-7 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 9.

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