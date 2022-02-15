Какой будет погода в Беларуси 16 февраля

Какой будет погода в Беларуси 16 февраля1
- 15.02.2022, 18:52
- 1,144
Прогноз.
Синоптики прогнозируют дождь и порывистый ветер 16 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем по северо-западу пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Утром местами ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 6 по востоку до плюс 3 по западу. Днем будет 2-7 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 9.