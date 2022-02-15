Путин ответил на обращение Госдумы о «Л/ДНР» 14 15.02.2022, 18:58

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Ранее Госдума направилу президенту РФ обращение с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у минских соглашений по урегулированию на востоке Украины еще есть потенциал, он комментировал обращение Госдумы о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик («ДНР» и «ЛНР»), передает РБК.

«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению минских соглашений», — заявил он, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве.

Путин вновь заявил о важности минских соглашений и выразил надежду, что Германия и Франция «окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти» для исполнения соглашений.

Со своей стороны Шольц подчеркнул, что возможное признание «ДНР» и «ЛНР» — это нарушение минских договоренностей. «Тогда это будет означать, что процесс прервется, это будет политической катастрофой», — считает он.

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