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Под Речицей большегруз протаранил стоящие авто

  • 15.02.2022, 19:23
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Под Речицей большегруз протаранил стоящие авто

Фотофакт.

В Речицком районе во вторник, 15 февраля, днем случилось ДТП с участием фуры и двух легковушек. Как сообщает пресс-служба МВД, водитель одной из легковушек погиб.

Авария произошла на трассе М-10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин» возле развязки с трассой «Речица — Лоев». Водитель фуры MAN, 45-летний мужчина, наехал на легковые Toyota и Honda, стоявшие на обочине.

Их водители были рядом со своими машинами и попали под удар. 32-летний хозяин Honda скончался, 56-летний водитель Toyota получил травмы, его увезли в больницу.

Судя по тому, что МВД упомянуло запрет на остановку и стоянку в полосах разгона и торможения, на заездах и съездах развязок, пострадавшие легковушки стояли именно в таком месте.

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