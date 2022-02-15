Купаловцы объявляют неделю родного языка и свободного доступа к спектаклям 2 15.02.2022, 19:31

Неделя родного языка пройдет с 15 по 21 февраля.

Театральная труппа "Купаловцы" проводит акцию в честь Международного Дня родного языка, который отмечается 21 февраля.

Артисты приглашают зрителей на Неделю родного языка: с 15 по 21 февраля они открывают свободный доступ к спектаклям на своём ютуб-канале.

В программе недели — следующие спектакли: Radziva Prudok, "Войцек" и "Я" Романа Подоляко, "Записки офицера Красной Армии" и "Тутэйшыя" Николая Пинигина. Кроме того в программу вошли аудиопроект "1984" Джорджа Оруэлла и авторский музыкальный проект "Я говорю", созданный купаловцами на стихи современных белорусских поэтов.

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