Председатели облисполкомов и правительство игнорируют поручения узурпатора 1 15.02.2022, 19:52

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Чиновники понимают, что диктатор нелегитимен.

Александр Лукашенко заявил, что председатели облисполкомов и члены правительства игнорируют его поручения. Он предупредил, что чиновники сильно рискуют.

«Может, где-то и надо подешевке продать участок и бесплатно передать. И таких земель у нас, уважаемые мужики, предостаточно. Просто у нас губернаторы и правительство слышат, что говорит «президент», а потом: «А да ладно, чего там!» Но это вы очень рискуете», — сказал он в ходе совещания по изменению земельного законодательства.

Лукашенко привел в качестве примера недоработку председателя Миноблисполкома Александра Турчина.

«Я вижу даже вот у Турчина, выезжая на вторую кольцевую дорогу, я так справа смотрю, на полутора гектарах стоит будка электрическая, а вокруг пустыня — и это полтора гектара и куча столбов от этой подстанции идет. Ну я думаю: если по-хозяйски вывести электричество через одну опору и ввести через одну опору — полтора гектара — иди и строй, пожалуйста. Вот буквально в 200 метрах от кольцевой дороги в этой деревне, когда выезжаешь. Но Александр Генрихович он же не может вот так по-хозяйски посмотреть и продать эти полтора гектара по хорошей цене», — сказал Лукашенко.

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