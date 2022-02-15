Гарри Каспаров рассказал, какая судьба ждет Лукашенко 15.02.2022, 19:59

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Гарри Каспаров

Либо Гаага, либо ликвидация.

Российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что Александра Лукашенко ждет типичная судьба всех диктаторов. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону.

«[Какая его ждет судьба?] Такая же, как и всех диктаторов. Ну, возможны варианты здесь. Лучший для него вариант – это Гаага, там нет смертной казни. А другие варианты – это ликвидация своими же соратниками. Потому что любой диктатор, на руках которого столько крови и преступлений, – он, как мы знаем из истории, становится обузой, и никто с ним не церемонится», – сказал российский политик.

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