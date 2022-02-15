В Гродно задержали заместителя председателя Союза поляков Ренату Деменчук 15.02.2022, 20:08

Рената Деменчук

Трое человек в зеленой форме затолкали ее в темный бус.

‍Активистку и заместителя председателя Союза поляков Ренату Деменчук задержали дома на БЛК 15 в 18.30 февраля. О задержании рассказали соседи. По их словам, трое человек в зеленой форме затолкали ее в темный бус. Причина и детали задержания неизвестны, передает Hrodna Life.

Под стражу заключили двух других активистов Союза поляков в Гродно: его председателя Анжелику Борис и журналиста Анджея Почобута.

«Польское дело» в Беларуси

В марте 2021 года прокуратура возбудила уголовное дело за якобы чествование польских антисоветских деятелей. МИД Беларуси выслал из страны польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка, а после и генерального консула в Гродно Ярослава Ксенжека.

Главу Союза поляков Анжелику Борис задержали 23 марта, осудили на 15 суток, но после не выпустили из-под стражи. Журналиста и активиста Союза поляков Анджея Почобута задержали в Гродно 25 марта 2021 года. Оба лидера польского меньшинства обвиняются по надуманной ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Согласно статье, им грозит от 5 до 12 лет заключения. Их признали политзаключенными.Трех других фигуранток «польского дела» вывезли в Польшу в конце мая 2021 года. Это Анна Панишева из Бреста и представительницы общественных польских школ в Лиде и Волковыске Ирена Бернацкая и Марина Тишковская. Перед этим им дали подписать документы об изменении меры задержания.

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