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Путин заявил о желании «прямо сейчас» решить вопрос относительно членства Украины в НАТО

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  • 15.02.2022, 20:24
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Путин заявил о желании «прямо сейчас» решить вопрос относительно членства Украины в НАТО

Сегодня генсек НАТО заявил, что Украина может стать членом Альянса в будущем.

Россия хочет "решить вопрос" относительно вступления Украины в НАТО срочно. Об этом президент России Владимир Путин заявил 15 февраля на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве, трансляцию вел РБК.

"По поводу расширения НАТО. Вот вы сказали: "Говорят, в ближайшие годы Украины не будет в НАТО". Что значит "говорят"? Ну, мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях", – обратился глава Кремля к журналисту.

Он заявил, что России "уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще".

"А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того, обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. Говорят, этого не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина сегодня не готова к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса. Мирными средствами. Мы из этого исходим и очень на это надеемся: что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны и приняты всерьез", – сказал Путин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня сказал, что решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина может в будущем стать членом Альянса, остается в силе.

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