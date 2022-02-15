Альфред Кох: Путин спятил

Альфред Кох: Путин спятил16
- Альфред Кох
- 15.02.2022, 20:53
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Он даже не видит, насколько смешон на этих фотках с Шойгу и Лавровым.
Посмотрел я на эти фотографии [Путина с Шойгу и Лавровым], и знаете, что я вам скажу...
Я забираю назад все свои прогнозы относительно того, что Путин не нападет на Украину.
Мне кажется, он спятил. Если он сам не видит, насколько он смешон на этих фотках, и разрешает их публиковать, то он реально не в себе.
В этих обстоятельствах невозможно понять, что ему завтра (или даже через час) взбредет в голову. Думаю, даже он сам не знает, чего он на самом деле хочет и что он собирается делать.
Все может быть. "Сумасшедший с бритвой в руке".
Альфред Кох, Facebook