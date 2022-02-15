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Альфред Кох: Путин спятил

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  • Альфред Кох
  • 15.02.2022, 20:53
  • 19,864
Альфред Кох: Путин спятил

Он даже не видит, насколько смешон на этих фотках с Шойгу и Лавровым.

Посмотрел я на эти фотографии [Путина с Шойгу и Лавровым], и знаете, что я вам скажу...

Я забираю назад все свои прогнозы относительно того, что Путин не нападет на Украину.

Мне кажется, он спятил. Если он сам не видит, насколько он смешон на этих фотках, и разрешает их публиковать, то он реально не в себе.

В этих обстоятельствах невозможно понять, что ему завтра (или даже через час) взбредет в голову. Думаю, даже он сам не знает, чего он на самом деле хочет и что он собирается делать.

Все может быть. "Сумасшедший с бритвой в руке".

Альфред Кох, Facebook

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