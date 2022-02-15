Украина договорилась о финансовой поддержке на $6,8 миллиардов 1 15.02.2022, 21:16

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Есть потенциал увеличить эту сумму до $8,8 миллиардов.

Украина ведет активные переговоры о получении финансовой поддержки от союзников. В общей сложности существуют политические договоренности о привлечении 6,8 млрд долларов.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине Украины.

Он уточнил, что также есть потенциал увеличить эту сумму до 8,8 млрд долларов.

За счет этих средств в правительстве рассчитывают нивелировать негативный эффект на экономику, который оказывают сообщения о возможном начале новой российской агрессии.

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