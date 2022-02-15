В прокуратуру передали дело Николая Автуховича 2 15.02.2022, 21:20

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Николай Автухович

Его задержали в декабре 2020 года.

Дело Николая Автуховича, обвиняемого якобы в терроризме, передали в прокуратуру. Об этом его близкие рассказали журналистам «Радыё Свабода».

Время и место суда над волковысским активистом будут назначены позже — это решит Верховный суд.

Неизвестно, какие именно статьи инкриминируются Автуховичу. Также неясно, будут ли вместе с ним судить других фигурантов его дела — Ольгу Майорову, Владимира Гундаря и других.

По словам близких, Автухович скорее всего не читал обвинения, которые ему предъявили.

О задержании «группы Автуховича» стало известно 8 декабря 2020 года.

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