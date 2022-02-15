закрыть
15 февраля 2022, вторник, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В прокуратуру передали дело Николая Автуховича

2
  • 15.02.2022, 21:20
  • 2,224
В прокуратуру передали дело Николая Автуховича
Николай Автухович

Его задержали в декабре 2020 года.

Дело Николая Автуховича, обвиняемого якобы в терроризме, передали в прокуратуру. Об этом его близкие рассказали журналистам «Радыё Свабода».

Время и место суда над волковысским активистом будут назначены позже — это решит Верховный суд.

Неизвестно, какие именно статьи инкриминируются Автуховичу. Также неясно, будут ли вместе с ним судить других фигурантов его дела — Ольгу Майорову, Владимира Гундаря и других.

По словам близких, Автухович скорее всего не читал обвинения, которые ему предъявили.

О задержании «группы Автуховича» стало известно 8 декабря 2020 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип
Лампасы и подгузники
Лампасы и подгузники Андрей Санников