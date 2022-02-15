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Активистка Яна Шостак: Буду кричать до конца революции в Беларуси и еще один день

  • 15.02.2022, 21:34
  • 2,064
Активистка Яна Шостак: Буду кричать до конца революции в Беларуси и еще один день
Яна Шостак

Художница и активистка при помощи искусства смогла привлечь внимание к ситуации в Беларуси.

Художница и активистка Яна Шостак при помощи искусства смогла привлечь внимание как минимум всей Польши, а может и целой Европы к политическому кризису в Беларуси. Подробнее – в программе «Белсата».

Чтобы поляки больше узнали о ситуации в Беларуси, Яна начала акцию «Крик для Беларуси». И поляки действительно заметили Яну, а благодаря ей и Беларусь.

«Современный художник может использовать все, что под рукой. Всегда верила, что через искусство можно рассказывать о важных социальных темах. Минута крика – это на самом деле памятник для Беларуси. Это такая минута тишины, только наоборот, потому что мы молчали и были в тишине много лет».

А в этом году она за свою художественно-общественную деятельность получила престижную премию «Паспорт Политики».

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