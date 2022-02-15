Путин ответил, будет ли война в Европе 14 15.02.2022, 21:41

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Его дважды спрашивали о вероятном нападении РФ на Украину.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не хочет войны и из-за этого выдвинула свои требования по так называемым гарантиям безопасности в Европе. Об этом он сказал 15 февраля в Москве на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, трансляцию вел РБК.

Путина дважды спрашивали о вероятном нападении РФ на Украину, оба раза вопросы задавали журналисты из Германии.

Когда главу Кремля спросили, будет ли война в Европе, он вспомнил Югославию, передает gordonua.com.

"Господин федеральный канцлер только что сказал, что люди его поколения (а я отношусь к его поколению) с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. И сказано это, конечно, применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было? Без санкции Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Это очень плохой пример, но он был. Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну. К сожалению (и мы уже об этом говорили) предметного конструктивного ответа на сделанные нами предложения мы не получили", – заявил Путин.

Он отметил, что в ответах США на требования по гарантиям "есть некоторые элементы, которые можно обсуждать".

"Но мы готовы это делать только в совокупности с теми основополагающими вопросами, которые представляют для нас первоочередное значение. Рассчитываем, и я сегодня сказал об этом господину федеральному канцлеру, что диалог сложится именно таким образом. И в зависимости от того, как он будет развиваться, будет развиваться ситуация и по всем остальным трекам, которые вас и нас беспокоят. И нас беспокоят так же как и вас, уверяю", – добавил глава Кремля.

Шольц призвал к мирному урегулированию конфликта и возразил, что в Югославии была "несколько другая ситуация".

"Там была опасность и угроза геноцида и этому необходимо было воспрепятствовать. Я очень доволен, что все мирно развивается и народы Балкан нашли перспективу в направлении ЕС и все это – добрый знак", – подчеркнул он.

Путин заявил, что по оценке РФ, "то что происходит на Донбассе – и есть геноцид".

К вопросу о войне вернулись через некоторое время. "Как будут дела обстоять в ближайшие дни и недели, будет ли продолжаться отвод войск? И нападение на Украину. Вы сегодня можете его исключить?" – спросил Путина немецкий журналист.

"Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из обстановки на местах. Кто может ответить, как будет складываться реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас. Но мы намерены и будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем. Какие они – хорошо известно. Применительно к обеспечению безопасности России это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов. Все, по-моему, понятно, ясно. Мы готовы говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном нами ответе, но в комплексе с тем, что представляет для нас первостепенную ценность, первостепенное значение", – ответил Путин.

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