Философ Мацкевич, который в СИЗО перешел на сухую голодовку, уже похудел на 7 кг 3 15.02.2022, 22:06

Владимир Мацкевич

Он держит голодовку уже 12-й день.

Находящийся за решеткой 65-летний философ Владимир Мацкевич держит голодовку уже 12-й день. Накануне вечером он отказался еще и от воды. Соратники политзаключенного во вторник рассказали о его состоянии.

«Чувствует себя плохо. Сегодня было два осмотра врачом СИЗО: слабость, теряет в весе — больше 7 килограмм с момента начала голодовки. Написал заявление на имя начальника СИЗО о заверении завещания», — сообщили друзья Владимира.

По их информации, стороннего врача (не из системы МВД) и священника к Мацкевичу не допустили. От консультации с тюремным психологом он отказался сам, заявив, что от психолога выполнение его требований не зависит.

Политзаключенный прекратил принимать пищу 4 февраля, сразу предупредив, что спустя десять дней перейдет на сухую голодовку и не остановится, пока не будут выполнены его требования. Он добивается изменения меры пресечения на подписку о невыезде, завершения следственных действий и назначения даты судебного разбирательства.

Напомним, Владимир Мацкевич был задержан 4 августа 2021 года и находится в СИЗО уже больше семи месяцев. Его обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК, до четырех лет лишения свободы или до пяти лет «химии»).

Владимир Мацкевич — философ и методолог, общественно-политический деятель, телеведущий. Основатель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, первый глава Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь» (международная общественная организация, созданная представителями НГО в 2007 году и зарегистрированная в Литве в 2009 году), основатель программы создания современного университета «Летучий университет».

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