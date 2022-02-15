Из Гомеля можно будет улететь в Египет 15.02.2022, 22:41

Когда возобновятся чартерный рейсы?

Авиакомпания «Белавиа» возобновляет чартерные рейсы из Гомеля на курорты Египта: улететь в Хургаду можно будет с 8 марта, в Шарм-эль-Шейх — с 13 марта. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Купить билеты и узнать все подробности о путешествии можно у туристических агентов. Виза в Египет для белорусов нужна, она оформляется в аэропорту по прилете (при въезде из Беларуси с туристическими целями).

Для туристов, у которых нет справки о вакцинации или отрицательном результате теста, можно сделать ПЦР прямо в аэропортах. Цена — от 30 до 40 долларов.

Напомним, недавно стало известно, что с апреля белорусы смогут летать чартерами в Иорданию. Полеты на самолетах «Белавиа» в курортный город Акаба запланированы с 2 апреля по 4 июня. Осенью программа отдыха на побережье Красного моря будет продолжена.

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