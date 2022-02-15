Латвия отправит Украине еще партию Stinger 15.02.2022, 23:01

Рига также готова отправить Киеву другую военную технику.

Правительство Латвии поддержало отправку в Украину ПЗРК Stinger, сообщает LRT.

Отмечается, что власти Латвии приняли решение о передаче комплексов на закрытом заседании, а также готовы оправить в Киев другую военную технику. Не уточняется, о каком именно оборудовании идет речь.

Stinger — переносной зенитно-ракетный комплекс класса «земля-воздух», разработанный американской компанией General Dynamics. Он предназначен для поражения низколетящих воздушных целей и обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей.

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