Шольц – Путину: Ваша власть может продолжится долго, но не вечно 15.02.2022, 23:34

Олаф Шольц

Что канцлер ФРГ сказал в Москве.

Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц совершил 15 февраля свой первый визит в Россию в этой должности. После переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным он сначала выступил на совместной пресс-конференции, а затем отдельно пообщался с прессой. Вот восемь, по мнению DW, знаковых высказываний главы правительства ФРГ.

О фразе Путина про "геноцид в Донбассе"

"Это резкое слово… Но оно неверное"

О российских войсках на границе с Украиной

"Не могу не повторять вновь и вновь, что мы очень озабочены тем, к чему приведут в ближайшее время сто тысяч солдат и их действия. Мы не можем найти разумной причины для такого сосредоточения войск. Поэтому срочно требуется деэскалация".

О призыве Думы признать "ДНР" и "ЛНР"

"Если резолюции, которые принял сегодня парламент, станут реальностью, это, естественно, будет означать нарушение минских договоренностей… Тогда процесс будет прерван и закончен, и это стало бы политической катастрофой".

О расширении НАТО на восток

"Тут возникла довольно своеобразная ситуация, ведь оно вовсе не стоит на повестке дня, и все это прекрасно знают. Это не та тема, с которой нам придется иметь дело на наших постах, пока мы на них находимся. (Обращаясь к В.Путину) Я не знаю, как долго президент собирается оставаться на своем посту, у меня, во всяком случае, такое ощущение, что это может продлиться долго, но не вечно".

О "Мемориале"

"С тревогой мы наблюдаем за тем, как сужается пространство для гражданского общества. Это особенно касается тех партнеров, с которыми нас связывает давнее и важное сотрудничество. Тут я хотел бы назвать группу "Мемориал". То, что она не может теперь продолжать свою деятельность, вызвало в Германии глубокое непонимание. Ведь это именно та организация, которая, в частности, внесла основополагающий вклад в выяснение судьбы советских подневольных рабочих в нацистской Германии. Мы надеемся, что в этом вопросе возможна положительная перспектива".

О Герхарде Шрёдере

"Я не хочу комментировать частнопредпринимательскую деятельность бывшего политика. Он говорит не от имени Федеративной Республики Германия, а от своего имени".

Об Алексее Навальном

"Что касается г-на Навального, то у меня четкая позиция: вынесенный ему приговор несовместим с принципами правового государства. И я эту позицию уже неоднократно излагал в различных ситуациях".

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