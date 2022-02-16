Байден: Если Россия вторгнется в Украину, мы будем защищать свободу и готовы заплатить любую цену 19 16.02.2022, 8:02

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фото: Alex Wong/Getty Images

Президент США выступил с сильной речью.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением в связи с кризисом на границе Украины и России. "Настоящее Время" транслировало его обращение в прямом эфире.

Байден заявил, что российское вторжение в Украину по-прежнему возможно, и сообщил, что, по данным аналитиков США, вблизи границы на территории России и Беларуси остаются около 150 тысяч военных. По его словам, российские Вооруженные силы сохраняют позиции, угрожающие Украине. Он вновь призвал Россию выбрать путь дипломатии.

По словам Байдена, если Россия начнет агрессию, США и их союзники сразу же введут санкции, которые будут более жесткими, чем те, что были введены до сих пор.

Также он обратился к российскому народу, сказав, что США не угрожают ему и что Соединенные Штаты не являются его врагом. "У нас нет планов размещать ракетное оружие в Украине", – сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты в ответ на российские требования "гарантий безопасности" выдвинули ряд предложений и призвал Россию к переговорам. Он также заявил, что Америка не откажется от своих принципов, в том числе относительно того, что каждая страна, включая Украину, может выбирать свой внешнеполитический курс.

Ранее 15 февраля канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Москве с российским президентом Владимиром Путиным, одной из тем переговоров стала ситуация на границе с Украиной, где уже несколько месяцев сосредоточены российские войска.

Кроме того, 15 февраля Госдума России приняла проект обращения к Путину о признании сепаратистских "ЛНР" и "ДНР". Комментируя это решение, Путин в тот же день заявил, что депутаты "чувствуют настроения в обществе", и заметил, что в России есть большая поддержка "жителей Донбасса".

На фоне скопления российских войск на границе с Украиной Вашингтон ранее заявлял о риске вторжения российских войск на украинскую территорию во время Олимпиады, которая заканчивается 20 февраля. СМИ пишут, что США допускают начало нападения 15 или 16 февраля.

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