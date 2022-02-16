Накануне 12 Андрей Зубов

16.02.2022, 10:58

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Андрей Зубов

Мир стоит перед принятием одного из важнейших решений современной истории.

Весь мир гадает - будет или не будет война. Министерство обороны России объявляет об отводе войск и публикует соответствующие видео. Говорит, что войска уходят даже в пеших колоннах. Путин вчера отдал Лаврову приказ "усилить дипломатические переговоры". А в то же самое время Соединенные Штаты уничтожают компьютерную сеть своего посольства в Киеве в ожидании захвата столицы Украины российской армией, и переводят свое посольство во Львов, откуда-то зная, что его занимать не будут. Министр обороны США Ллойд Остин договаривается срочно о поставках военного оборудования в Украину через Польшу и Румынию наземным путем, так как ожидается закрытие неба над Украиной с началом военных действий.

И последнее, но отнюдь не наименьшее - Дума принимает проект коммунистов о немедленном признании "ДНР" и "ЛНР", то есть о расчленении Украины, втором, после аннексии Крыма. Проект единороссов, более осторожный, предполагавший предварительную апробацию признания в МИДе, даже не ставится на голосование. Теперь это решение, предложенное коммунистами, уже на столе Путина. Если он его подпишет, то санкции неизбежны. Минский процесс прекращается, Нормандский формат сворачивается. Мир стоит перед новой реальностью. Россия - вновь агрессор в явной форме, как в момент аннексии Крыма.

Но вряд ли все было затеяно ради признания двух небольших анклавов. Скорее, происходящее сегодня - подготовка casus belli. Вслед за признанием "ДНР" и "ЛНР" будет имитирована попытка Украины занять отторгаемые территории, и в ответ на это нанесен удар всеми силами, собранными Россией вокруг Украины. Глейвиц в чистом виде, даже с переодеванием, как и тогда. А заодно будет сказано - вот, мы уже маневры завершали, войска отводили, переговоры с Западом готовы были продолжать, а тут украинцы такое устроили... Многих все это введет в заблуждение.

Если Путин не подписывает решение Думы, принятое почти единогласно (16 против, 1 воздержался), то он для всего мира стяжает лавры мудрого миротворца, российские империалисты его проклянут, рейтинг коммунистов резко пойдет вверх - в России, увы, любят крутых. Но мир вздохнет спокойно, новых санкций не будет и Северный Поток-2 заработает.

Путину не удалось "развести" Запад, запугать его и достичь своей главной тайной цели, которую он почти выдал президенту Макрону - чтобы Запад принудил Украину признать Крым российским и подписать соответствующий договор. В обмен - остальная Украина может избирать европейский курс и в перспективе даже НАТО, если позволят автономии Донбасса (второй пункт этой сделки, которым, думаю, предполагали пожертвовать только в крайнем случае - исполнение Минских соглашений по московскому сценарию). Речь могла идти и об Абхазии и Южной Осетии, но это уже совсем "разменные монеты". Главное для Путина - сделать Крым российским на самом деле. Это - его idee fixe. С этим грезит он войти в русскую историю. Это упрочило бы его рейтинг на много лет вперед, а заодно и сняло санкции - ведь Украина отдала бы Крым и подписала соответствующий договор. Ради этого, а не каких-то призрачных границ НАТО 1997 года стоило гонять 150-ти тысячную армию в зимние месяцы к границам Украины. Это был хороший план, продуманный.

Но - Запад не прогнулся. Напротив, он воспринял угрозу всерьез (или сделал вид, что воспринял всерьез), стал быстро насыщать Украину оружием, подготовил сокрушительный и согласованный пакет санкций, перебросил батальоны НАТО к ее восточным границам - в Румынию, Польшу, Литву, Эстонию.

Даже на последний вброс - заставьте Украину отказаться от идеи вступления в НАТО - Запад не согласился.

И вот теперь - или провокация и война, к которой все у России готово, или отказ от подписи решения Думы о признании "ЛНР" и "ДНР" и настоящий откат, но с лаврами мудрого миротворца (своих ястребов Путин как-нибудь утихомирит - не впервой).

Мир стоит накануне одного из важнейших решений современной истории.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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