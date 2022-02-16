Стачком «Беларуськалия»: Любой протест для руководителей будет ударом обуха по голове 10 16.02.2022, 8:27

15,190

фото: reuters

Солигорское предприятие превращают в придаток российского «Уралхима».

После того, как транзит белорусского калия через Литву был перекрыт, стала появляться информация о том, что на «Беларуськалии» готовятся массовые увольнения.

Также западные санкции поставили под вопрос амбициозный проект строительства Нежинского горно-обогатительного комбината. «Славкалий» опального российского олигарха Михаила Гуцериева начали описывать и готовят к продаже.

Представитель стачкома «Беларуськалия» Владимир Тимощенко рассказал сайту Charter97.org, что происходит в калийной отрасли Беларуси.

— Санкции в данный момент на работников пока не повлияли, зарплата просела немного, и то не у всех. В основном пострадали организации, которые обслуживают «Беларуськалий», которых в городе тоже предостаточно. Вот у них нет толком работы, некоторые предприятия уже побывали даже в вынужденном простое с сохранением 2/3 зарплаты.

Контрактные обязательства были выполнены. Проблемы возникли только с этого месяца с отгрузкой, а оплата за калий идет с задержкой. Так что еще месяц последствия запросто могут быть незаметны.

— Появилась информация о том, что после «референдума» на «Беларуськалии» начнутся массовые увольнения. Что об этом известно?

— Разговоры о потенциальных сокращениях и увольнениях ходили уже целый месяц. Предположений было очень много. Но достоверно никто ничего не знает.

В принципе — это закономерное действие, логичное, в связи с той ситуацией, в которой оказался «Беларуськалий». Об этом уже не первый месяц твердят независимые СМИ.

— Есть ли уволенные уже сейчас?

— После протестов 2020 года были уволены все участники стачки. Других увольнений не было, только непродление контрактов.

Насколько известно, есть некий список всех тех, кто был замечен в протестах и тех, кто подписался за забастовку. Вот от них и избавляются.

— Появилась информация, что на «Славкалии», принадлежащем российскому олигарху Михаилу Гуцериеву, работают оценщики имущества. Что это может означать?

— Гуцериев также попал под санкции. Видимо, этим все и вызвано. Насколько мне известно, сейчас «Славкалий» полностью остановлен, оттуда уволены люди и он продан другому владельцу, если я не ошибаюсь — то Мазепину.

Есть вероятность, что «Беларуськалий» станет придатком российского «Уралхима». На предприятии можно оставить часть обслуживающего персонала и выйти из-под санкций. Добывать по несколько тонн в месяц и существовать в полуконсервации.

— Какие могут быть последствия перехода калийной отрасли страны в руки российских олигархов?

— Это вымирание города. В Солигорске с градообразующим предприятием «Беларуськалий» никто не сможет давать столько рабочих мест. Больше не будут строиться социальные объекты. Город будет вымирать как города в России, которые строились вокруг шахт. Перспективы очень не радуют.

Для работников предприятия это будет означать борьбу за рабочие места. Больше половины работников будет уволена. Останется минимальное количество на обслуживание аппаратуры и других процессов. Людям придется уезжать из Солигорска в поисках работы и лучшей жизни.

— В какой форме рабочие могут протестовать против подобных решений руководства?

— В любой: форма стачки, итальянская забастовка либо просто организовывание группами для отстаивания своих интересов. Любой протест для руководителей ударом обуха по голове.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».