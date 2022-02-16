«Режим выписывает себе приговор» 16.02.2022, 8:39

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Владимир Мацкевич

Известные белорусы – о голодовке философа Мацкевича.

14 февраля состоялся онлайн-марафон поддержки политзаключенного философа и методолога Владимира Мацкевича, который держал голодовку за решеткой в течение 11 дней, а с 15 февраля переходит на сухую голодовку, сообщает «Белсат».

В стриме для тех, кто сопереживает и не соглашается, участвовали известные белорусы из разных сфер: Лявон Вольский, Андрей Хаданович, Татьяна Щитцова, Елена Тонкачева, Юлия Мицкевич, Ольгерд Бахаревич, Юлия Тимофеева, Александр Кнырович, Павел Свердлов и другие. Они рассказывали о своем знакомстве с Владимиром Мацкевичем, зачитывали отрывки из работ философа, читали посвященные ему стихи, а также рассуждали о месте философа и интеллектуала в современной Беларуси и почему Владимир Мацкевич нужен нашей стране.

«Сухая голодовка – это не шаг жертвы, а шаг сильной личности, готовой идти до конца»

Люди, которые знают Владимира Мацкевича, говорят: он тверд в своих убеждениях и неудобен для режима. Таким он остается и сейчас, во время голодовки в минском СИЗО, которую он объявил 4 февраля. Мацкевич требует изменения меры пресечения на подписку о невыезде, завершения следственных действий и назначения даты судебного разбирательства.

4 февраля закончился очередной срок расследования по делу Владимира Мацкевича. Ему продлили срок содержания под стражей. Философ не согласился с этим и объявил голодовку.

«Таких людей, как Владимир Мацкевич, ни в одной стране не бывает много. Но такие люди, как Владимир Мацкевич, в каждой стране жизненно нужны. Каждой стране нужны люди, которые умеют свободно мыслить, которые не боятся критически высказываться и озвучивать непопулярные мнения, люди, демонстрирующие на своем личном примере свободу и мощь человеческого духа, верность принципам и готовность за эти принципы идти до конца», – отметил один из ведущих марафона, культуролог Максим Жбанков.

Он подчеркнул, что Владимир Мацкевич действительно – «неудобный персонаж».

«Критический мыслитель, едкий наблюдатель реальности и в то же время – немыслимый общественный активист, который каждое свое действие превращал в очень эффективный перформанс и в каждом своем действии предельно верен своим принципам и убеждениям. Он фактом своего существования задает планку качества человеческой персоны. Рядом с Мацкевичем странно не быть талантливым, критичным, рискованным. Он для нас важен как тот ориентир, с которым всегда неудобно, но который всегда очень много значит», – убежден Максим Жбанков.

Он подчеркнул драматизм ситуации, в которой оказался Владимир Мацкевич и по большому счету – все мы тоже.

«Сухая голодовка – это последнее оружие политзаключенных в современной Беларуси. Если нет других возможностей добиться своих законных требований через легальные формы и апелляцию к законам, потому что они у нас не работают, у политзаключенного остается единственное оружие – собственное тело. Система не понимает других аргументов, кроме аргументов силы. Сухая голодовка – это не шаг жертвы, а шаг сильной личности, готовой идти до конца», – сказал Жбанков.

Татьяна Водолажская, куратор «Летучего университета», соратница Владимира Мацкевича, во время марафона рассказала о происходящем с философом на сегодняшний день.

«Нет никаких решений и признаков движения по выполнению требований. За 11 дней пастор так и не попал к Владимиру Мацкевичу. Все так окутано тайной, что мы не можем доверять формальным процедурам, уверениям, что умереть ему не дадут. Мы не можем доверять оперативности и адекватности оказания помощи, поэтому мы стараемся сделать все, чтобы обеспечить допуск независимого врача. Требования, которые выдвинул Владимир, настолько просты и очевидны, что становится понятным: отсутствие их выполнения – это умышленные действия, за которые эти люди будут нести ответственность», – отметила Татьяна.

Накануне марафона, в субботу и воскресенье, прошел ряд акций поддержки требований Владимира Мацкевича. Белорусы и не только в разных городах и странах выходили на площади и к посольствам, чтобы рассказать о личности и значении философа и методолога для белорусской и европейской культуры, выразить поддержку и солидарность, осудить бездействие властей. Акции прошли в Кракове, Одессе, Лодзи и других городах.

Участие в марафоне принял белорусский поэт Андрей Хаданович. Он говорил о сегодняшней Беларуси и роли в ней интеллектуалов на примере Владимира Мацкевича.

«В ситуации, когда красивая революционная формула “свобода или смерть” теряет метафоричность, хорошие люди не могут молчать, как не молчал бы на нашем месте Владимир Мацкевич. Он делает такой жест, не имея других способов играть в игры по своим правилам. Владимир, вы мудрый человек, и я верю, что вы сделаете правильный выбор, рассуждая о вашей роли и потребности для сегодняшней Беларуси. Это важнее, чем любой самый героический жест. Беларусь, все белорусское общество с вами», – говорит Андрей Хаданович.

Вещи важнее жизни

Во время марафона показывались отрывки из выступлений Владимира Мацкевича. Он рассуждал о разных вещах, а мы хотим выделить его высказывание о том, что может быть дороже жизни.

«Я всегда искал такие вещи в мире, которые дороже и весомее, чем индивидуальная жизнь, безопасность, комфорт. Все-таки высшие ценности, Родина, нация, для кого-то – язык, с которым прежде всего ассоциируется Родина, это вещи, которые больше каждого из нас. Это хорошо известно религиозным людям, тем, кто попадал в экстремальные ситуации, когда у них не было выбора: или предать себя и потерять себя, или идти на рожон. Я никому не предлагаю быть героями, но иногда возникают такие ситуации, когда выбора нет. И когда люди в таких ситуациях ставят свою жизнь, комфорт превыше всего остального, наверное, они предают другие ценности».

Над этой мыслью поразмышлял Максим Жбанков:

«Каждый политический голодающий – это человек, который не просто ставит под удар свое здоровье, но действует от всех нас во имя того, что нас объединяет – тех самых высших ценностей, во имя человеческого достоинства, без которого ты просто не можешь оставаться человеком… У меня хорошая новость. Запрещая свободное мышление и подталкивая философов к таким последним жестким аргументам, система фактически выписывает себе диагноз, а после и приговор. У такой системы не то что будущего, у нее и настоящего нет».

«Солидарность и единство – то, что не даст нам рассыпаться как обществу»

Кандидат исторических наук Евгений Красулин вспомнил примеры гражданской борьбы и побед Мацкевича. Например, голодовка в церкви «Новая жизнь», которая закончилась победой.

«Нынешнее пребывание Владимира за решеткой обусловлено его способностью к самостоятельному критическому мышлению. Здесь самостоятельно мыслить запрещено. Это – экстремизм. Как решить эту ситуацию? Стоит вспомнить, что советовал сам Владимир: думать. Но нужно не просто призвать думать, но и задать направление этих мыслей. Это же не только проблема с Владимиром. За решеткой за свои убеждения находятся более тысячи человек.

Как сделать так, чтобы облегчить их пребывание там, вытащить их оттуда? Нет опции воздействия на режим, он перешагнул уже все, закрыв глаза, закрыв уши, уже летит в бездну. Решение проблемы может быть только комплексным. Первый важный момент: единство, которое пытаются сейчас разрушить. У нас единственная, общая цель, которую нужно достичь. Для этого нам нужна группировка вокруг одного центра. Второй момент: солидарность. Если человек принимает решение рискнуть своей жизнью, это решение взрослого человека. Поэтому не имеет смысла призывать Владимира прекратить голодовку – он останется собой и решит все сам. Но ему и другим людям, кто находится за решеткой, нужна поддержка. Солидарность – то, что не даст нам рассыпаться как гражданскому обществу и обществу, которое живет несмотря на все усилия по его уничтожению», – говорит Красулин.

К марафону также присоединились политический представитель движения «Супраціў» Дмитрий Щигельский, общественная активистка Юлия Мицкевич, философ, профессор Татьяна Щитцова, поэтесса и переводчица Юлия Тимофеева и другие. Они отмечают: для Владимира ценности дороже жизни.

«Он всегда верил в гражданское общество. Когда он держал голодовку с церковью “Новая жизнь”, то говорил, что именно гражданское общество спасло его от смерти. Он писал о возрождении гражданского общества в 2020 году. И продолжает верить в него. Поэтому так важно нам высказываться в его поддержку, ведь наш голос – это голос Владимира Мацкевича», – отметила Юлия Мицкевич.

Легендарный рок-музыкант Лявон Вольский зачитал отрывок из работы Владимира Мацкевича и отметил, что мы живем в королевстве наоборот, когда палачи и убийцы спокойно ходят по улицам, а интеллектуалы, художники сидят в тюрьмах.

«Новый белорусский космос сделает мир Лукашенко несущественным»

Максим Жбанков поразмышлял над яркой мыслью Мацкевича, актуальной сегодня как никогда.

«Лукашенко создает вокруг себя свой мир, мифологическую реальность. Сила и эффективность наших действий зависят от того, насколько мы способны выйти из-под влияния этой образовательной, пропагандистской, информационной системы программирования мозгов. Мы тратим много времени на вселенную Лукашенко. Реальный выход – создание своей, иной вселенной. Наш новый белорусский космос не просто отменит мир Лукашенко, он сделает его несущественным и пустым. Создаем ли мы белорусскую культуру, или новый белорусский медиапроект, не важно, внутри Беларуси или за ее пределами. У нас есть общий план, общая цель, общая стройка», – подчеркнул Максим Жбанков.

Бизнесмен и бывший узник Александр Кнырович в своей речи говорил о важности образования как процесса и как фактора объединения нации.

«Голодовка философа за решеткой – это трагедия. Нам нужен Мацкевич. Чтобы поднять глаза от земли, увидеть карту местности, пути, ведущие в различные вариации нашего будущего… Побеждают идеи. И в этом шанс. Мацкевич нужен нам. Нужен мне», – сказал Кнырович.

«Сопротивление Мацкевича важно для всей страны»

Правозащитница Елена Тонкачева отметила, что Мацкевич, объявляя голодовку, так или иначе заставляет вернуться к обсуждению порядка, который закладывает он. Именно в действии он видит высказывание позиции философа.

«Он выдвигает ясные требования. Реалистичные, законные и, что самое главное, вполне выполнимые. Мацкевич, находясь в заложниках, ведет диалог на своих условиях с властью. Руководство СИЗО отвечает перед обществом, страной и миром за все, что происходит с Мацкевичем в тюрьме: за состояние его здоровья, отсутствие или наличие угроз для его жизни. Сейчас мы подошли к той фазе голодовки, когда каждый день будет нести угрозу здоровью и жизни Мацкевича. Мы должны очень точно это осознавать. Я очень уважаю Владимира. И сегодня очень важно продолжать настаивать на том, чтобы его требования были выполнены», – говорит Елена Тонкачева.

Присоединился к марафону и известный белорусский писатель Ольгерд Бахаревич:

«Для Владимира было экзистенциальным выбором – жить и работать в Беларуси, государстве, где мышление само по себе является преступлением. Это человек, который не только думает, но и всегда действует. То, что с ним сейчас происходит – это его сопротивление, важное действие не только для него и для нас, но и для всей страны и движения сопротивления. Владимир Мацкевич нужен Беларуси в тысячи раз больше, чем все фикции, созданные режимом. Это не значит ничего по сравнению с его деятельностью и философским творчеством».

Слова поддержки оставляли в комментариях и зрители марафона. Приводим несколько из них:

«Владимир Мацкевич должен жить, он нужен белорусскому народу! Свободу!»

«Нельзя терять таких людей, это слишком для власти».

«Надо придавать акции международный масштаб и заручаться поддержкой интеллектуалов мира!»

«Держись, уважаемый философ, ради нас, белорусов, которые всегда будут тебе благодарны!»

«Мне думается, что наш герой отражает всех политзаключенных, потому что вопрос о политзаключенных удалось приглушить эмигрантами».

«Свободу Мацкевичу и всем политзаключенным! Мы должны за них бороться!!»

«Вы наш герой, Владимир!»

«Поступок героический… ради нас всех, справедливости ради, ради простого права человека… а достойны ли мы этого…»

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