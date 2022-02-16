Контратаковать Путина Тарас Загородний, «Главред»

16.02.2022, 8:47

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Кремль теряет инициативу.

Попытка признания "независимости" ОРДЛО - это отползание России "без потери лица". Для Украины это означает, что вся истерика "Путин нападет еще вчера", которой ушатывали страну последние месяцы, заканчивается. Инициаторы (Россия и многие на Западе, но не все) понимают, что эта пьянка долго продолжаться уже не может, потому что уже смешно будет.

Теперь Украина может с еще большим воодушевлением говорить, что мы "ну, очень хотели исполнять Минские соглашения, что кушать не могли, но теперь совсем не можем, потому что Россия виновата", что выбьет козыри из части администрации Байдена и откровенных русских союзников Германии и Франции. Что самое пикантное, что в это время в Москве канцлер Штольц.

Теперь Украина может контратаковать и требовать новых санкций против РФ.

Не верю, что эти недоразумения примут в СНГ или ОДКБ, поскольку еще оставшиеся участники поставят под вопрос свои границы.

Могут ли "республики" идти войной на "свои границы" как они планировали (границы Донецкой и Луганской области)? Теоретически могут, но они и без этого могли делать. Так что, всем спокойно. Верим в себя и в украинскую армию! Вместе мы несокрушимая сила, от которую зубы обломает не только Россия, но и еще явные и тайные сателлиты! А дальше - следовать своим интересам!

Тарас Загородний, «Главред»

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