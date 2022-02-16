В Беловежской пуще нашли сосну-трезубец 5 16.02.2022, 8:50

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Деревья такой формы — это чудо.

Сосна в форме трезубца выросла в Беловежской пуще, сообщает пресс-служба нацпарка.

Дерево растет в Дмитровичском лесничестве в 935 квартале 16 выделе недалеко от берега реки Лесная.

«Деревья такой формы это чудо, ведь ранее такие экземпляры были замечены только в городах Припять и Новосибирск», — сообщили в пресс-службе.

В Припяти около Атомной электростанции произрастало дерево сосны обыкновенной и после катастрофы его стали называть Деревом-трезубцем или Деревом-крестом. Необычную форму сосна приняла задолго до 1986 года. Но после аварии на ЧАЭС не выдержало радиации и рухнуло

Через некоторое время в Сибири, в Нарымском сквере, где установлена стела в честь 10-летия катастрофы в Припяти стали замечать, что одна из берез стала меняться и приобретать форму ствола, похожую на сосну, когда-то произрастающую в Припяти.

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