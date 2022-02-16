Названы лучшие в мире авто для женщин

Названы лучшие в мире авто для женщин8
- 16.02.2022, 9:00
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В финал конкурса вышли шесть моделей.
Стали известны финалисты премии Women's World Car Of The Year 2022 ("Женский всемирный автомобиль года 2022"). За первое место будут бороться шесть моделей разных классов, а победитель по традиции будет объявлен 8 марта.
Об этом сообщается на официальной Facebook-странице конкурса.
Всего в Women's World Car Of The Year 2022 участвовали 65 моделей. В финал вышли победители в разных категориях конкурса. Примечательно, что половина из них являются электрокарами.
Лучшие женские авто 2022 года
Городской автомобиль – Peugeot 308
Семейный кроссовер – Kia Sportage
Большой автомобиль – Ford Mustang Mach-E
Большой кроссовер – BMW iX
Спорткар – Audi e-tron GT
Внедорожник/пикап – Jeep Wrangler 4xe
Напомним, конкурс Women's World Car Of The Year проходит с 2010 года. Победителей определяет жюри, которое состоит из 56 автожурналисток из 40 стран мира. В 2021 году лучшим женским автомобилем года был объявлен внедорожник Land Rover Defender.