«Наши везут друзьям гречку, сало, колбасы и зефир» 3 16.02.2022, 9:11

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Белорус рассказал о зимовке на Шри-Ланке.

Денис — фотограф из Минска и опытный зимовщик. Два прошлых холодных сезона от провел на Занзибаре, а этой зимой решил отправиться на Шри-Ланку. О том, где лучше всего жить и проводить время на этом острове, как питаться и арендовать жилье, он рассказал Onlíner. «Здесь хорошо, комфортно. После двух зимовок на Занзибаре могу с уверенностью сказать: Шри-Ланка в сто раз круче! Это касается как природы, так и людей», — сразу отмечает Денис.

Он признается, что устал от белорусского холода и хмурых лиц на улицах, поэтому уезжает на зимовки. Страшновато было только в первый раз: ехал со знанием русского и немецкого, когда в основном используется английский. В процессе подучил, да и порой Денис за весь день может ни разу не использовать иностранный язык, потому что в теплых странах традиционно много говорящих на русском. Пока обратный билет парень не брал: будет смотреть по ценам и погоде в родной стране.

«Когда ты едешь куда-то надолго, то океан тебе уже не нужен»

Добраться на Шри-Ланку легко даже белорусам: есть прямые перелеты из Москвы и Киева. Денис сел на «Ласточку» до Москвы и оттуда за восемь часов долетел до острова за $260. До вылета нужно оформить электронное разрешение ETA на въезд, цена — $36.

— Шри-Ланка признает все вакцины от коронавируса, поэтому вакцинированные туристы сразу после аэропорта свободны в своих передвижениях по острову. Главное — иметь при себе распечатанный сертификат. Но ПЦР-тест, сделанный до посадки в самолет, никто не отменял. По умолчанию виза действует 30 дней. Следующее продление стоит $60 на два месяца, потом $150 еще на три, — рассказывает белорус.

Национальная валюта на Шри-Ланке — рупия. $1 — это примерно 203 рупии по курсу Центробанка. Денис отмечает, что во многих магазинчиках и обменниках меняют по 230—245 рупий.

— Но есть важный нюанс: по этому курсу меняют только новые купюры с синей полоской. Если купюры выпуска до 2006 года, их вам поменяют по 197—203 рупии за доллар, — говорит парень.

Еще перед вылетом минчанин выбрал на Booking.com первое жилье, чтобы по приезде не заморачиваться поисками. Снимал гестхаус не один: за годы зимовок у Дениса уже сформировалась компания друзей по интересам, поэтому путешествуют они вместе.

— Вообще, вариантов огромное количество. Стоимость зависит от вашего кошелька и запросов. Комнату в гестхаусе реально найти за $200 в месяц, а целый дом — за $300—400. Но это будет жилье не на пляже, а в 5—10 минутах ходьбы от океана. Полноценная вилла с кухней и всеми удобствами — от $1000. Легко найти жилье через русских туристов, живущих тут долгое время. Но есть нюанс: у них самые высокие цены, — отмечает Денис.

Пару недель назад он приехал в населенный пункт Велигама, где собирается жить месяц: говорит, здесь очень популярен серфинг и можно научится стоять на доске с нуля. Это седьмой переезд минчанина за зимовку.

— Сейчас у нас с друзьями весь второй этаж большого дома: кухня, четыре спальни, в каждой отдельно огорожены душ и туалет. Есть стиралка, интернет, холодильник, терраса, где можно тусоваться. Короче, все условия за $620 на пятерых. Мы живем не на первой береговой линии, до океана пешком минут 15.

Когда ты едешь куда-то надолго, то океан тебе уже не нужен: с него постоянно дует, идет шум, там куча народа… А мы живем на окраине — кругом зелень, леса, холмы и толпы обезьян, — перечисляет белорус.

С последними у Дениса есть небольшие проблемы: обезьяны то и дело скачут, дерутся и шумят у его окна. Говорит, пытался их спугнуть, но они не реагируют: ставят свой комфорт превыше всего.

«Междугородние автобусы ходят каждые десять минут и стоят копейки»

История передвижений минчанина довольно насыщенна. Мы говорили, что он уже сменил седьмое жилье на Шри-Ланке, но все же как основное место обитания Велигама стала третьей. Из своего опыта Денис рассказывает, куда лучше податься любителям тишины и безлюдности, а куда — ищущим компанию и побольше активностей.

— Мы начинали свой путь с населенного пункта Амбалангода. Мой внутренний дед был доволен: в этом городке почти нет туристов, хорошие пляжи без толп народа, есть магазины, кафешки с нормальными ценами на все. И местное население, таксисты и продавцы на улицах на тебя вообще не реагируют: идешь и идешь. Во всех остальных туристических городах типа Хиккадувы, Мериссы, Велигамы и Галле более наглые жители, тебе постоянно пытаются что-то предложить. Если бы моя работа не была связана со съемками, я бы и остался жить в Амбалангоде: на пляже в диапазоне километров ты можешь быть совершенно один, — делится Денис.

Следующим его пунктом на несколько недель стала Хиккадува. Белорусу она не понравилась из-за толп туристов, причем практически все из них русскоязычные.

— Но Хиккадува интересна тем, что там хороший серфинг и пляжи, на которые приплывают огромные черепахи, по 200—300 килограммов. Это прикольно, людям интересно. Также здесь куча заведений, есть где потусить, много магазинов с сувенирами, но в центре сильный шум и абсолютно нет уюта. Поэтому мы снимали виллу на окраине вглубь острова: вокруг зелень, у тебя на участке каждый день то какие-то мангусты, вараны — зверья немерено!

Нынешняя точка проживания — Велигама, где тоже много туристов, но в основном это любители серфинга. Минчанин говорит, что такого отвращения, как от Хиккадувы, он не испытывает. Кстати, за почти три недели жизни в новом городке Денис даже не покупался в океане, хотя он совсем рядом.

— Волны здесь не огромные, одинаковой амплитуды, идеальный пологий пляж на несколько километров — это считается топ-местом для обучения серфингу. Также здесь хорошая инфраструктура: из любого городка не проблема уехать в любую часть острова, потому что междугородные автобусы ходят каждые десять минут и стоят копейки. Правда, это целый аттракцион, так как водители — те еще лихачи, а музыкальное сопровождение в салоне никого не оставит равнодушным. Билет стоит в среднем доллар за два часа езды, — рассказывает парень.

Есть на Шри-Ланке и сеть железных дорог, но они не так развиты, как автотранспорт. Зато из окон открываются шикарные виды. Проезд стоит дешево, но ехать придется долго. За три часа езды придется отдать около полутора долларов.

— Еще у них есть тук-туки — это такие трехколесные мототакси. Они ездят абсолютно везде, вот прям абсолютно! Самый навязчивый тип услуги на острове. Стоит очень дешево и едет с ветерком, — говорит он.

Прокат автомобиля обойдется в среднем в $35—40 в день, но практически везде есть лимит по пробегу: 120—150 километров в сутки. Почти все авто — малолитражки с тремя цилиндрами — по побережью ездить нормально, но в горах такого мотора будет не хватать.

— Для близких поездок лучше арендовать скутер. Стоит 1000 рупий ($4) в сутки на длительный срок. Если брать на пару дней, будет 1300/1800 рупий. Кстати, Шри-Ланка — страна с праворульными авто, и вдобавок ко всему ПДД тут не особо чтят. Тем, кто собирается водить, лучше сделать международное водительское удостоверение. Дороги на острове хороши, везде разметка, ямы отсутствуют, но нет обочин и тротуаров, — отмечает минчанин.

«Мне офигеть как хочется нормального борща»

Практически каждый день у Дениса за окном больше 30 градусов тепла. Но при этом, говорит он, чувствуешь себя комфортно и не обливаешься потом, как на Занзибаре. Из одежды на Шри-Ланке нужны шлепанцы, шорты и майка, если проводить время только на побережье. В глубине острова уже есть высоты до 2 тыс. метров, поэтому нужно что-то теплое и закрытое: там 15—16 градусов вечером. Денису вполне хватает спортивных штанов и кофты.

С едой и сервисом у белоруса тоже проблем не возникает.

— Здесь все гораздо более цивилизованно, чем на Занзибаре: обслуживание в кафе, вкус блюд и другое. Видно, что повар готовит не на отвали и понимает, что он делает. Но я довольно часто готовлю сам, потому что во всех местах, где мы жили, оказались вполне нормальные кухни. Фрукты, овощи, супы, омлеты, каши — рацион в основном такой, морепродукты я ненавижу.

В кафе, говорит Денис, можно до отвала наесться за $10. Это, к примеру, будет огромная порция риса (которой в обычной жизни парню хватит на три приема пищи), салат и смузи. Учитывая, что белорус не употребляет морепродукты и алкоголь, за еду он выкладывает далеко не космические деньги.

— В магазинах немерено разных видов риса, макарон. Мука, яйца, сосиски, молоко — все есть. По вкусу молоко почти как наше, но более сладкое, литр стоит около $1,5. Молочка, конечно, дороже, чем в Беларуси. Помидоры, огурцы, бананы — все стоит в пределах доллара за килограмм. Картошка дешевле, чем у нас.

На Шри-Ланке невозможно найти гречку. Когда туда прилетают белорусы, обязательно привозят друзьям эту крупу, а также сало, колбасы, кофе, шоколад и зефир.

— Мне офигеть как хочется нормального борща или щей из капусты — именно таких, как готовят у нас, с 20-процентной сметаной. Еще очень хочется белорусского мяса, — мечтает Денис.

Кроме того, что на Шри-Ланке хватает заведений, из развлечений очень популярны дайвинг, серфинг, прогулки на яхтах, гидроциклах и катерах. Много экскурсий с горами, водопадами и экзотическими животными. Хватает сервисов с недорогим массажем и другими услугами для релакса.

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