США и Британия не подтвердили отвод российских войск от Украины 13 16.02.2022, 9:13

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О чем говорят данные разведок?

Страны Запада пока не подтверждают отвод российских войск от границ Украины, анонсированный во вторник российским Минобороны, пишет finanz.ru.

Заявления из Москвы о том, что подразделения Южного и Западного военного округов, завершив учения, уже грузятся на транспорт и отправляются в места дислокации, нуждаются в проверке, заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.

Россия «делала аналогичные заявления» относительной деэскалации в декабре, но они оказались ложными, сказала Смит (ее цитирует CNN).

«Когда мы проверили, мы не обнаружили никаких признаков (отвода войск). И с тех пор мы видим только, как российские силы двигаются в противоположном направлении», - добавила она.

Британский премьер Борис Джонсон в свою очередь сообщил, что данные разведки «не обнадеживают».

Хотя Москва демонстрирует открытость к дискуссиям, «на границе с Украиной и в Белоруссии мы имеем строительство военных госпиталей, которые могут строиться только в качестве подготовки к вторжению», заявил Джонсон.

«Все больше батальонно-тактических групп в действительности направляются ближе к границе с Украиной, согласно разведданным, которые мы видим», - добавил он.

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба напомнил, что из России «постоянно» звучат разнообразные заявления, но верить им не стоит, не увидев своими глазами. «Когда мы увидим отвод войск, тогда мы поверим в деэскалацию», - сказал Кулеба.

Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) также не увидели подтверждений заявлениям Минобороны о частичном окончании учений, охвативших все военные округа и флот. По данным CIT, «на земле» пока никаких изменений не просматривается. Численность российской группировки, по западным оценкам достигла 130 тысяч человек.

«Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от нее), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе, что мы дополнительно подтверждаем видеозаписями с поездами и данными из базы РЖД», - заявили в CIT.

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