Луканомика летит в пропасть 1 Олег Шепелюк, «Белорусы и рынок»

16.02.2022, 9:19

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Хочет ли пациент принимать лекарства?

Не первый год экономика ведущих стран проходит цифровую трансформацию. История предыдущих трех промышленных революций ясно дает понять, что государства, которые вовремя не пройдут путь кардинальных изменений, окажутся на обочине прогресса.

Для экспортно ориентированной экономики Беларуси важно не терять время. Как далеко наши предприятия продвинулись по пути внедрения «Индустрии 4.0»? Какие проекты можно отметить?

Мы в начале пути. Мы в начале пути. Мы…

Масштабная цифровизация производств повысит конкурентоспособность белорусской экономики, но пока говорить о ней — значит пустословить. «Цифровизация реального сектора экономики, развитие информационных технологий — одна из стратегических целей начавшейся пятилетки», — заявил недавно председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин. в Германии эту задачу сформулировали одиннадцать лет назад.

Какие же проекты в отечественной промышленности можно уже отметить? Понятно, что говорить о масштабном, системном внедрении «Индустрии 4.0» нельзя, но все же кто продвинулся по этому пути? С этим вопросом мы обратились к Сергею Соловьеву, директору ЦНИИТУ — института, с советских времен занимающегося созданием и внедрением автоматизированных (а сегодня — интегрированных) систем и технологий.

«Отмечу проекты разной направленности: «БелОМО» — «Витязь», создание цифрового макета, проект «Электронные паспорта транспортных средств», запускаемый в этом году, работающая система ERP на «Белжди». Можно вспомнить и удачное решение, примененное на МЗКТ», — рассказал он.

Руководитель направления цифровизации производства ООО «ТопСофт», занимающегося внедрением этапов «Индустрии 4.0», Алексей ВАГАНОВ добавил к этому списку «Адани», постоянно совершенствующее свое программное обеспечение, цифровизирующее рабочие процессы. При этом он отметил, что о комплексном подходе к вопросу на белорусских государственных предприятиях говорить пока нельзя, и добавил, что многие из них сегодня находятся на этапе «2.0», «3.0», но никак не «4.0». Они хотят перепрыгнуть сразу в «4.0», но это невозможно. «Нужны промежуточные шаги и серьезные системные усилия. Ускорить этот переход позволит создание в стране мощного экспертного Центра цифровой трансформации промышленности, который позволит комплексно решать цифровые проблемы отечественных предприятий», — отметил эксперт на одной из конференций.

После этого прошел не один месяц, и журналист газеты «Белорусы и рынок» обратился к Алексею Ваганову с вопросом: как продвигается реализация задуманного, тем более что «ТопСофт» разработал пакет документов, регламентирующих деятельность центра? Оказалось, пока «вопрос в стадии решения».

А вот Сергей Соловьев не видит необходимости в создании некоего Совета по цифровизации. «Вице-премьер Юрий Назаров системно работает в этом направлении, с лета регулярно собирает министров и директоров предприятий, руководителей областных комитетов по экономике. Причем на этих совещаниях проблемы рассматриваются не абстрактно, а в приложении к конкретным предприятиям и проектам. Могу назвать четыре предприятия Минпрома, на которых существенно продвинулись в реализации ряда подходов «Индустрии 4.0»: «Бобруйсккабель», МАЗ, МТЗ и завод имени Козлова, где работают над цифровыми двойниками изделий, производств, предприятий», — сказал директор ЦНИИТУ.

Любимый не лунный трактор

Когда в мае показали первый беспилотный трактор МТЗ, то о нем только что из утюга не вещали. Сейчас о чудо-технике ни слуху, ни духу. А ведь она становится необходимостью, ведь киберфизические системы экономят до трети затрат при сельхозпроизводстве, решая в том числе и кадровую проблему. Так как же дела в сельском хозяйстве, еще одной важной отрасли экономики?

Прояснил ситуацию, весьма печальную, Михаил Дука, заместитель генерального директора по электросвязи beCloud — компании, в полном смысле инфраструктурного оператора в Беларуси. Почему он? Дело в том, что beCloud совместно с различными предприятиями и ведомствами реализует ряд проектов, в основе которых лежат смарт-технологии, одна из важных составляющих «Индустрии 4.0». К примеру, совместно с БелАЗом реализован проект по беспилотному управлению карьерными самосвалами на «Граните». Есть совместный проект с Минздравом по телемедицине, с несколькими ведомствами, в том числе МЖКХ, проект «Умный город» и другие. В том числе beCloud совместно с Минсельхозом занимается реализацией проекта «Индустрии 4.0» в белорусском АПК. «Экосистема технологий точного земледелия» — единственный в сельском хозяйстве масштабный проект, реализуемый сегодня в государственном сельхозсекторе.

«Он позволяет автоматизировать процессы и тем самым увеличить урожайность при снижении затрат. Себестоимость падает примерно на 20–25 %. Наш партнер — компания «Технологии точного земледелия», работает с частными компаниями, которые интегрируют эти технологии в свои процессы. Но техника сама не поедет, и мы совместно с партнером 1 сентября открыли первый класс точного земледелия в Глубокском профессиональном лицее. Более того, мы поставили в Глубоком метеостанцию, и так как лицей имеет большие посевные площади, то в следующую посевную подготовленная техника под управлением учащихся позволит на практике опробовать технологии точного земледелия», — рассказал Михаил Дука.

По его словам, «продукт пока рождается», и говорить о его широком применении рано. Жаль, ведь в мире (и в Беларуси на частных агропредприятиях) аналогичные технологии уже внедряются не первый год. Благодаря им колхозы могли бы стать менее убыточными. Или даже прибыльными.

Даже не тусклая жизнь. Смерть

А что же будет, если белорусские промпредприятия не будут вводить инструменты «Индустрии 4.0» и продолжат существовать в архаичном состоянии? «Они останутся на задворках мировой промышленности, не смогут выпускать технически сложную продукцию, соответствующую качеству конкурентов, по цене, которая может конкурировать на рынке», — считает Алексей Ваганов.

Еще жестче в оценках Сергей Соловьев: «Если внедрения «Индустрии 4.0» не будет, можно уверенно говорить о том, что в ближайшее время эти предприятия прекратят существование. Потому что конкурировать придется на мировых рынках, а их «оппоненты» четко знают, что и как делать, и идут по этому пути не первый год, снижая свои затраты при выпуске продукции такого же качества. Надо заниматься этим, как Назаров: системно и каждодневно».

Что же необходимо, чтобы белорусская промышленность заметно продвинулась по пути внедрения «Индустрии 4.0»?

«В первую очередь необходимо существенное изменение организационных подходов к управлению производственными и экономическими процессами промышленного предприятия», — резюмировал Алексей Ваганов.

Рецепт есть. Но хочет ли пациент принимать лекарства?

Олег Шепелюк, «Белорусы и рынок»

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