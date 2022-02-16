Чего боится Путин? 9 Михаил Брошин, «Салідарнасць»

16.02.2022, 9:24

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фото: epa

Хозяин Кремля странным поведением подставил своих пропагандистов.

«Царь-Стол», за которым российский президент принимал французского коллегу, сразу вызвал массу удивления и насмешек.

Путинские «политруки» тут же бросились на защиту хозяина. Они попытались изобрести рациональное объяснение, почему Владимир Путин держался на шестиметровом расстоянии от Эмманюэля Макрона. Разумеется, во всем обвинили французского гостя.

«Вот и выяснилось, почему Путин сидел за супердлинным столом с Макроном. Все так стебались. Оказывается, Макрон отказался сдать свой ПЦР в Москве, чтобы в распоряжении российских властей не остался образец его ДНК. И Путин был вынужден говорить с возможно заразным модным вирусом Макроном… Они там реально сходят с ума? Каждый раз оказывается, что как бы плохо мы о западных современных политиках не думали, в реальности все ещё хуже», – пишет «кремлевский соловей» Сергей Марков.

Ну и далее российские пропагандисты начали глумиться над Макроном, кто во что горазд. Мол, сам дурак, вынудил Путина соблюдать дистанцию.

Но вот спустя несколько дней российский президент встречался с собственными министрами иностранных дел и военным. И обоим тоже пришлось держаться от Путина подальше .

Что, Сергей Лавров и Сергей Шойгу тоже «реально сходят с ума»? По сути, Владимир Путин подставил услужливых пропагандистов, которые сели в лужу со своими издёвками над французским президентом.

Но в этой истории есть еще более интересная грань. Неужели Лавров и Шойгу отказались сдавать российским врачам ПЦР? Представить себе подобное решительно невозможно.

Внятного объяснения со стороны Кремля тоже не последовало. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков лишь сказал, что дистанция была связана с мерами предосторожности на фоне пандемии коронавируса.

По всему выходит, что для того, чтобы не допустить возможность заражения Путина ковидом принимаются беспрецедентные меры, порой даже гротескные. И это вызывает вопросы.

Конечно, коронавирус – штука неприятная. Но для вакцинированного человека эта инфекция не слишком опасна. Прививка защищает не только от смерти, но и в подавляющем большинстве случаев от тяжелого течения болезни.

Тем более, чего паниковать Путину, который привык изображать из себя «крутого мачо»? Российскому президенту обеспечена максимально возможная медицинская поддержка, его состояние здоровья находится под постоянным контролем.

Политики всего мира, включая глав государств, тоже соблюдают ограничения, которые наложила пандемия. Но никто из них и близко не шарахается от коллег и подчиненных так, как Владимир Путин. Вот, к примеру, 79-летний Джо Байден встречается с Олафом Шольцем...

А вот канцлер ФРГ на недавних переговорах с президентом Франции...

Никаких шестиметровых столов. Спокойное общение двух лидеров.

И вот тот же Шольц спустя несколько дней в Кремле...

Что же кроется за столь странным поведением Путина? Почему он до такой степени боится коронавируса?..

Михаил Брошин, «Салідарнасць»

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