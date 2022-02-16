НХЛ: белорус Шарангович забросил десятую шайбу в сезоне 1 16.02.2022, 9:34

Егор Шарангович

Нападающий «Нью-Джерси» отличился в матче против «Тампы».

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович продолжил результативную серию, которая составляет уже четыре матча. На этот раз он отличился сам и ассистировал партнерам, сообщает zerkalo.io.

Правда, его команда проиграла. «Нью-Джерси» уступил «Тампе» — 3:6. «Дьяволы» все дальше от зоны плей-офф.

Шарангович набрал два очка. В первом периоде белорус записал на свой счет результативную передачу, а затем забросил в большинстве.

Нападающий провел на льду 19 минут 21 секунду, трижды бросил по воротам соперника и заработал нулевой показатель полезности. Всего в этом сезоне у Егора 24 (10+14) очка в 44 матчах.

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