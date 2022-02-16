От Лукашенко будут избавляться? 16 16.02.2022, 9:52

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фото: anadolu agency

Узурпатор стал абсолютно токсичным и неудобным для Запада, России и Китая.

Лукашенко стал токсичным партнером для России и российского бизнеса. Об этом заявил политолог Дмитрий Болкунец в беседе с «Лентой.ру».

Болкунец рассказал, что из-за международных санкций, под которые попал белорусский бизнес, вести торговлю с ним стало рискованно. Это влияет на поведение российских и даже китайских компаний, счел политолог. Он назвал политику Лукашенко причиной введения санкций.

«Лукашенко не устраивает ни Запад, ни Китай, и для России он стал неудобным и довольно токсичным партнером. Особенно для российского бизнеса — контакты с этим человеком чреваты попаданием под санкции», — объяснил Болкунец.

Экономические санкции против режима в Беларуси последовательно вводят страны ЕС, Великобритания и США. Под ограничения уже попали операции с государственным долгом страны, операции с крупнейшими белорусскими компаниями — в том числе с авиаперевозчиком «Белавиа», экспортером вооружений «Белтехэкспорт» и крупным предприятием по производству удобрений «Беларуськалий».

По данным источников российских СМИ, «Беларуськалий» оказался в безвыходном положении из-за нового витка санкций против предприятия. Попытки обхода санкций грозят всем возможным посредникам в торговле с компанией экономическими проблемами.

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