Как выглядит «версаль» под Минском, который предлагают в аренду за $5 тысяч в месяц

Как выглядит «версаль» под Минском, который предлагают в аренду за $5 тысяч в месяц11
- 16.02.2022, 10:11
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Мини-кинотеатр, SPA и озеро.
Поместье в агрогородке Прилуки Минского района предлагают взять в аренду за пять тысяч долларов в месяц. Объявление размещено на сайте Realt.by.
Дом расположен на возвышенности на берегу небольшого родникового озера. Внутри здания есть гостиная на 70 м.кв. с камином, кухня-столовая, две просторные спальни, домашний кинотеатр, спортзал, кабинет, бильярдная, три гардеробных комнаты, три санузла и SPA-комплекс, который включает сауну, бассейн, открытую купель и зону релаксации.
На участке располагается также летняя кухня и спортзал под открытым небом.