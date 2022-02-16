Как выглядит «версаль» под Минском, который предлагают в аренду за $5 тысяч в месяц 11 16.02.2022, 10:11

6,332

фото: realt.by

Мини-кинотеатр, SPA и озеро.

Поместье в агрогородке Прилуки Минского района предлагают взять в аренду за пять тысяч долларов в месяц. Объявление размещено на сайте Realt.by.

Дом расположен на возвышенности на берегу небольшого родникового озера. Внутри здания есть гостиная на 70 м.кв. с камином, кухня-столовая, две просторные спальни, домашний кинотеатр, спортзал, кабинет, бильярдная, три гардеробных комнаты, три санузла и SPA-комплекс, который включает сауну, бассейн, открытую купель и зону релаксации.

На участке располагается также летняя кухня и спортзал под открытым небом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».