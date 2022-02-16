Что сейчас происходит на границе Беларуси с Украиной? 11 16.02.2022, 10:45

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Появилась новая информация о возможных сроках вторжения.

В США заявляли, что 16 февраля – наиболее вероятный день начала российского вторжения на территорию Украины. Что сейчас происходит на границе?

«Холодное небо оставалось безмолвным»

Напомним, таблоид The Sun заявил, что вторжение состоится 16 февраля в три часа ночи. Сегодня этот материал отредактировали, пишет telegraf.by.

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», — написано в газете.

При этом, отмечено, что «Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках».

«По данным американской разведки, Россия готова в любой момент вторгнуться в Украину, нанеся массированный ракетный удар и направив 200 000 военнослужащих», — написано в материале.

Госдеп США: Вторжение возможно в течение недели

При этом, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что российское вторжение в Украину возможно в течение текущей недели. Об этом он сказал на брифинге во вторник, 15 февраля, говорится в стенограмме на сайте Госдепа.

«Мы крайне обеспокоены значительной напряженностью ситуации вокруг Украины. Мы встревожены перспективой крупного конфликта на нашем континенте между нашими государствами-членами», — говорится в документе.

«Предотвратить воплощение в реальность»

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля объяснял, что информация о возможных военных действиях России против Украины озвучивается для того, чтобы предотвратить их воплощение в реальность.

«Делая так, мы… думаем, что это затруднит для России ведение агрессивных действии против Украины. Озвучивать все, что они делают – это способ увеличения для них допустимого порога нападения на Украину, как то о направлении подразделений, попыток организовать переворот или о других вещах, которые, как мы опасаемся, Россия может попытаться сделать. Тот факт, что мы это делаем (озвучиваем информацию) – это попытка противостоять и предупредить. Разведка – это не всегда о том, чтобы предвидеть, но разведка – это об информации. Мы делаем это, чтобы предотвратить агрессивные действия против Украины», — сказал Столтенберг.

«Отвлекающий маневр, провокация»

По поводу возможного вторжения забеспокоились и в Великобритании.

Вторжение России в Украину остается очень вероятным сценарием и может произойти в ближайшее время. Об этом сказала глава МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщает Reuters во вторник, 15 февраля.

«Вторжение может быть немедленным, оно может произойти с высокой степенью вероятности (highly likely – ред.). Мы призываем Владимира Путина отойти от края пропасти. Мы готовимся к худшему, поэтому мы призываем всех британских подданных покинуть Украину», – сказала она в интервью.

Что происходит на границе сейчас?

Напомним, одни из самых крупных военных учений России, «Союзная решимость-2022», сейчас проходят в Беларуси. В них участвуют российские и белорусские военные. Как ожидается, маневры продлятся до 20 февраля. В Москве и Минске ранее заявили, что после завершения учений российские военные вернутся в пункты своей постоянной дислокации.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны Беларуси, сейчас продолжается отработка учебно-боевых задач:

На полигоне «Гожский» подразделения механизированной бригады ВС РБ отрабатывают вопросы уничтожения вклинившегося в оборону условного противника и ведения рейдовых действий.

На полигоне «Брестский» подразделения сил специальных операций ВС РБ осуществляют поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконного вооруженного формирования.

На участке местности «Барановичи» подразделения механизированной бригады ВС РБ и подразделения морской пехоты ВС РФ ведут учебный бой на оборонительных рубежах. Подразделения ПВО отрабатывают вопросы прикрытия войск от ударов средств воздушного нападения противника.

На участке местности «Осиповичи» ведут учебный бой с целью уничтожения тактического воздушного десанта условного противника подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ, ракетных войск и артиллерии ВС РБ и ВС РФ. Ракетные и артиллерийские подразделения ВС РФ несут боевое дежурство.

На участке местности «Лунинец» зенитные ракетные подразделения ВС РФ осуществляют противовоздушное прикрытие войск, решают задачи боевого дежурства по ПВО.

Штурмовая авиация Воздушно-космических сил ВС РФ отрабатывает вопросы авиационной поддержки обороняющихся войск с применением авиационных средств поражения на авиационном полигоне «Ружанский» и полигоне «Осиповичский».

На участке местности «Гомель» подразделения сил специальных операций ВС РБ и Воздушно-десантных войск ВС РФ занимаются охраной объектов, отрабатывают вопросы блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконного вооруженного формирования.

На участках местности «Мозырь» и «Речица» мотострелковые подразделения ВС РФ размещаются в районах сосредоточения, готовятся к выполнению задач по предназначению, отрабатывают вопросы борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями.

На участках местности «Марьина Горка», «Пинск», «Полесский» продолжается выполнение учебно-боевых задач в рамках учения.

Кстати, 15 февраля в РФ заявили о возвращении части войск с белорусско-российских учений. Однако в НАТО сказали, что не видят «никаких признаков уменьшения присутствия на украинских границах»

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