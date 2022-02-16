Зеленский записал обращение к украинцам 3 16.02.2022, 11:38

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Владимир Зеленский

Президент Украины поздравил сограждан с Днем единения.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем единения и подчеркнул, что наш дом – Украина и защитить ее можно только объединившись. Об этом он сказал в начале специального телемарафона, который проходит на всех украинских телеканалах в среду, 16 февраля, сообщает korrespondent.net.

"Сегодня важный день - день единения нас всех. Мы разные! Разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий, но объединяет нас единое желание - желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что на все это мы имеем полное право, потому что у себя дома, в Украине.

"И никто наш дом не будет так любить, как мы любим, и никто, только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые! С Днем единения, Украина! Восток, запад, юг, север - звучит только вместе, но звучит сильно", – отметил Зеленский.

В День единения, 16 февраля, на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон Единения "#UAразом". Все телеканалы страны сегодня фактически говорят одной картинкой.

Телемарафон состоит из утреннего и вечернего эфиров. Утренний эфир продолжится с 8:00 до 10:00, а вечерний с 19:00 до 22:00.

Как сообщалось, президент Зеленский учредил 16 февраля 2022 года День Единения.

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