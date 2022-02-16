«Как пять тысяч однушек в панельке» 16.02.2022, 11:49

Рассказы минчан, живущих в одном из самых утрамбованных микрорайонов.

Впервые попав во дворы этих жилых домов на улице Макаенка, можно испытать культурный шок. Непривычная минскому глазу архитектура, высокая плотность застройки, большое количество машин и те самые «окна в окна», которыми мы так любим пугать друг друга. При этом, немного оглядевшись, понимаешь, что здесь не так уж плохо: дома − новые, рядом − главный проспект, парк и детская железная дорога. А что думают про свои дома новоселы? Пугает ли их плотность жилья, или они всем довольны?

На днях журналисты realt.by прогулялись по жилым комплексам VOGUE и «Парк Челюскинцев» и пообщались с теми, кто там живет.

«В парк зашел — соснами подышал, классно, а в квартиру вернулся — уже не очень»

Для того чтобы не запутаться в названиях, мы будем называть весь жилой массив из 8 многоэтажных домов «Парком Челюскинцев». Собственно именно так именует свой комплекс в квартале между проспектом Независимости и улицей Макаенка и сам застройщик (это − «Дана Холдингс») на своем сайте. Строительство первого дома-стены (VOGUE) у парка началось в 2015 году, а в 2017-м комплекс стал приближаться к проспекту. За время строительства проект, как водится, претерпел несколько изменений и попал в пару историй. Городские активисты составляли петиции против стройки, заслонившей детскую железную дорогу. Дольщики дома-стены возмущались незапланированными столбиками, окончательно закрывшими вид на парк. Завсегдатаи строительных форумов предрекали проекту печальное будущее. Сегодня эти страсти уже улеглись. Дома сданы в эксплуатацию, а новоселы обживают новые квартиры.

Мы подъезжаем к жилым кварталам со стороны детской железной дороги. Раньше именно главное здание ДЖД было архитектурной доминантой правой стороны проспекта Независимости, если ехать от парка до «Беларусьфильма». Сегодня позади историко-культурной ценности возвышается полукруглый многоэтажный дом. Сюда и идем.

Сейчас от проспекта в жилой комплекс ведет небольшая автомобильная дорога. Она пересекает рельсы и проходит мимо жилых подъездов дома № 86.

Мы заходим во двор, а на небе неожиданно появляется солнце. Кажется, оно повышает не только настроение, но и влияет на уровень критического мышления. Признаемся, в солнечный день недостатков у 15-этажного дома мы, правда, не замечаем. Хороший двор, приятные входные группы, скамейки и лежачки (скорее бы лето), нормальные детские площадки.

Возле детских лазилок видим маму с малышкой. Оказывается, Ирина переехала в новый дом весной.

− Конечно, довольны переездом. До этого мы жили в небольшой квартире в районе «Белой Вежи», а тут у нас 86 квадратов. Нам очень нравится, что рядом парк, метро, вот детский сад скоро должен открыться. Единственный момент — качество воздуха. Мы живем на первом этаже − машин много, парковка рядом, все это идет в квартиры. Получается, что в парк зашел — классно, соснами подышал, а в квартиру зашел — уже не очень. Для того чтобы обезопасить себя, мы поставили очистители воздуха. На верхних этажах, я слышала, жалуются на запах от предприятий. Еще, конечно, не продуман вопрос с парковкой. И мусоровозам тяжело заехать, и самим жильцам. Да, есть паркинг через дорогу, но место там стоит около 20−25 тысяч рублей. Но, в целом, нам нравится, все хорошо. Знаю, что на уровне котлована тут можно было купить жилье по 700−800 долларов за метр. Мы брали в 2020 году, уже было дороже.

Попрощавшись с нашей новой знакомой, продвигаемся дальше и вновь пересекаем рельсы. Необычно! Выходит, что «по шпалам», если идти с проспекта, придется шлепать дважды. И если в холодный период железная дорога не функционирует (свою работу ДЖД начинает в мае, а завершает в сентябре), то летом пешеходам придется внимательно смотреть по сторонам. Впрочем, для того, чтобы предупреждать жильцов и гостей комплекса о приближении поезда, на переезде установлен световой сигнал.

Продвигаемся в более плотный жилой массив и понимаем, что солнце постепенно исчезает. Причем, не в облаках, а за последними этажами комплекса. Вместе с сумраком возвращается и критический взгляд.

Сразу отмечаем, что эта часть «Парка Челюскинцев» спроектирована, так скажем, по московскому варианту — это когда жильем высокой плотности застраивается любой свободный участок земли. Так, если бы на план застройки посмотрел перфекционист, то ему бы наверняка показался лишним высотный дом под номером 12 Г. Двадцатипятиэтажка стоит бочком к остальному комплексу и, можно сказать, перекрывает вход в основную часть ЖК. Обратите внимание на тротуар: если с одной стороны он нормального размера, то с другой — такой узкий, что прохожие вынуждены буквально вжиматься в стену.

«Территорию убирают, квартиры теплые, в подъездах — вообще сказка!»

Во дворе дома-стены встречаем еще одну молодую маму. Дарья с семьей пока только готовится к переезду в «Парк Челюскинцев» из Каменной Горки. В настоящее время в их новой трехкомнатной квартире идет ремонт. К слову, для того чтобы приобрести жилье в этом ЖК, супруги продали загородный дом. Решили, что парк компенсирует потребность в общении с природой.

− Здесь все здорово. Территорию убирают, подъезды очень красивые, − говорит Дарья, − На Новый год так вообще просто зимняя сказка была. Квартиры теплые, хорошие. У нас вид на парк — весной птицы поют, красота. С парковками, конечно, не очень, но в принципе, сколько я не приезжаю, всегда нахожу для себя место.

− А как ситуация со школами и садиками?

− Садиков и школ тут хватает. Есть через дорогу на Макаёнка, есть в районе Волгоградской. Плюс два садика должны открыться в самом жилом комплексе. Один на 90 мест уже готов, второй — еще строят.

− А железная дорога под окнами не мешает?

− Нет, что вы − она только добавляет романтики. Это же не обычная железка, где круглосуточно гремят поезда. От детской железной дороги и шума-то особого нет. Поезда курсируют только летом, и только с 10 до 16 часов. То есть, ночью все тихо. А так — и детям интересно, и взрослым.

Позитивный настрой нашей собеседницы воодушевляет, но мы все же обращаем внимание на не очень удобные входные группы (кое-где для того, чтобы попасть в подъезд, придется преодолеть несколько лестничных пролетов) и большое количество автомобилей. Еще один момент — ощущение, будто находишься на дне какого-то бетонного колодца. Въезд в паркинг, расположенный на уровне глаз, только усиливает его.

«Если покупать здесь квартиру, то машину можно вообще не иметь»

Навстречу к Дарье выходит ее знакомая Анна. Она в отличие от подруги, которая только готовится к новоселью, живет в комплексе уже 2 месяца. Спрашиваем у девушки о плюсах и минусах ЖК.

− Нам все очень нравится. Да, первое впечатление, когда с мужем сюда приехали, было не лучшим − казалось, что дома со всех сторон давят. Но внутри квартиры этого не чувствуешь, а плюсов, в итоге, оказывается гораздо больше. Метро рядом, проспект, кофейни, рестораны, магазины. Купить продукты можно прямо в нашем доме — вон рядом «Яблочко» работает.

Вообще, — говорит Анна — если приобретать здесь квартиру, то машину можно вообще не иметь. Реально, 5 минут пешком до метро, и ты можешь добраться в любую точку города. Мы до этого жили в Колодищах, но решили вернуться в город. Поняли, что хочется и в кафе сходить, и погулять, а каждый раз ездить туда-сюда, неудобно. Когда выбирали квартиру, смотрели, чтобы была в хорошем месте. В «Маяке Минска» нам не понравилась ситуация с парковками, тут с этим все-таки полегче. Пока что вообще ставим в паркинге под высотками — там еще много мест свободных.

Что по ценам?

В настоящий момент в ЖК «Парк Челюскинцев», судя по нашей базе, продается около 250 квартир. Стоимость небольшой 38-метровой студии без ремонта составляет 59 тысяч долларов. Однокомнатную квартиру площадью 47 квадратных метров и без отделки отдают за 73,8 тысячи долларов. За 61-метровую квартиру с ремонтом и прекрасными видами просят 142 тысячи долларов. Трехкомнатное жилье с ремонтом и окнами на парк предлагают за 185 тысяч долларов.

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