«Как во главе армии оказался непригодный для службы трус» 16.02.2022, 11:55

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Белорусские офицеры, вам не стыдно?

Понимают ли белорусские военные, кому служат и что их ждет? Остались ли у белорусских офицеров честь и достоинство?

Сайт Charter97.org попытался найти ответы на эти и другие вопросы в комментариях читателей:

«С одной стороны — армия рабов из прошлого, а с другой — свободные люди из будущего. Интересный расклад».

«Белорусы для Кремля — пушечное мясо, допустимые потери в буферной зоне. А Беларусь — удобная территория для пуска ракет. Ответка-то будет не по Москве, а по Минску!

«Почему мы, белорусы, украинцы и россияне, должны умирать в какой-то глупой войне? Потому что Кремль сделал Россию слабой и боится народного бунта?»

«Никакая война уже не спасет окончательно сгнивший совок, а только ускорит его крах и усугубит последствия».

«Мало ему чеченцы с украинцами наваляли, еще от белорусов захотел выгрести».

«Беларусь не враждебна Украине. Украине враждебен марионеточный режим Лукашенко. А это 0,0001% от всего белорусского народа. Может, и того меньше. Они и сами уже изгои для Беларуси, так как представляют нелегитимную власть во главе с самозванцем. Проходимцы, которые силой и ложью захватившие власть, стравливают народы».

«С хорошей завистью смотрю на украинцев, как они любят и гордятся своей армией. И есть за что! А мы свою проклинаем, а теперь будем еще и российскую».

«Многие российские семьи переселились в Беларусь из российского дурдома, но российский дурдом в виде российской военщины догнал их и в Беларуси».

«Это игры политиков, тем более политиков, уходящих со сцены. Как Лукашенко, так и Путин. Актеры погорелого театра. Решать, как жить в Беларуси, должен только белорусский народ и никто более».

ЧВК гражданина Лукашенко

«Их план раскрыт, наших вояк отправят в Сирию на убой, а «зеленые человечки», которые уже «гостят у нас», спокойно захватывают Беларусь! »

«Если за поддержку Кремлем своего трона он платит территориями, превращая страну в военный полигон для чужой армии, то почему бы не заплатить живой военной силой? Только отбирать рекрутов на чужую войну надо тщательно. Надо, чтобы был он членом БРСМ, а родители были ябатьками».

«Ну что же, не хотели служить Айчыне, погибайте за Путлера! »

«Пусть едут. Они сделали свой выбор в августе 20-го».

«Это не армия, армия служит народу и верна присяге, где это прописано. А это ЧВК гражданина Лукашенко, «пущай летять», пусть сирийская земля станет им пухом».

«Так ім здраднікам і трэба. Няма ў нас войска! »

«Говорили же карателям, что надо валить мозаичного, иначе он вас всех в пушечное мясо превратит в угоду Путину, чтобы денег на поддержку диктатуры дал.

«Ябатьки скоро узнают, что такое ГРУЗ-300 и ГРУЗ-200».

«На бойню на Ближний Восток… Поделом! «Абы не была вайны!», сейчас у «памяркоуных» выбор, хочешь — в Украину, хочешь — на Сирию. Страна «долбанутого» нейтралитета! »

«Да пусть все едут и ментов с собой прихватят, все равно толка от этих дармоедов никакого нет».

«Это прекрасно, пусть едут, это не солдаты, а каратели, они предали свой народ в 2020 году, но там их не будут встречать с шариками и цветочками».

«Не смешите меня с обращением к белорусским военным. У нас нету никаких военных. Есть лишь пресмыкающиеся и бездушные животные».

«Армія здрадзіла народу, у ёй не нашлося афіцэраў здольных арыштаваць дыктатара ды расейскіх генералаў якія імі камандуюць, не знайшлося тых хто паставіў бы на месца гестапа МВД ды КДБ арыштаваўшы іх вярхушку разам са здраднікамі з Генштабу РБ, не нашлося людзей з сумлоеннем і годнасцю, хаця у іх руках была зброя. Лукашэску дзеля пуціна цяпепр будзе кідаць беларускіх вайскоўцаў на маскоўскія імперскія войны, спачатку Сірыя, пасля Украіна. Лес здрадніка дохнуць за чужынцаў і на чужой зямлі. Можа і знойдзеца хто у беларускім войску хто прыш'е здрадніка Лукашэску дя стане героем у народа на стагодзі. Нават сярод ваенных вермахта знайлося больш за 200 афіцэраў якія вырайшылі пакончыць з беснаватым Гітлерам, нават калі замах і неудаўся, сёння іх іменамі у Германіі называюць вуліцы».

«Скоро Россия, оккупанты и белорусских чиновников и белорусских ментов их детей и внуков погонят на убой или, в лучшем случае, будут в Россию переселять, на «дальневосточный гектар», а в их белорусские квартиры и коттеджи Путин заселит своих «русских орков», которые сейчас в военных палатках мерзнут. Готовьтесь, предатели Беларуси, погонят вас рашисты из ваших коттеджей и льготных квартир подыхать за русский мир».

«Это не военные. Это мужики, которые носят военную форму за деньги. Диктатора это устраивает, он им платит за это. И мужиков такое тоже устраивает. За ношение лампасов иметь неплохой доход. Это называется деградация воинской офицерской чести. Полная деградация. Дно».

«Чем больше таких решений, тем быстрее у белорусов откроются глаза на тех, кто ими правит».

У сумасшедшего деда кругом враги

«Поехавший безумец, чекист Путин, формирует образ поехавшего безумца колхозника Лукашенко. Это выглядит очень оригинально. Оба они хороши. Обоим пора уходить».

«После того, как Лукашенко потерял легитимность в стране и мире, проиграв выборы и закрепив этот факт секретной инаугурацией, было непонятно, как может его окружение — все эти хренины, качановы, макеи, кубраковы — вести себя так, как будто считают его своим начальником. Скорее всего, они подчиняются ему, как сатрапу, назначенному Путиным, который пока не лишил его этой должности. И, поскольку они служат правителю другой страны, то являются предателями Республики Беларусь».

«У сумасшедшего деда кругом враги».

«Путин не дал полковника Лукашенко по той же причине, по которой не называет своим другом».

«Белорусская хунта без РФ ничего не решает, потому что после августа 2020 в Беларуси нет легитимной власти, признаваемой мировым сообществом. Есть преступная группировка, орудующая на всей территории Беларуси, как ИГИЛ орудовал на обширной территории западного Ирака и восточной Сирии, пока с ним не разобралась международная коалиция, включая РФ и США».

«Дурак копит врагов, умный — друзей! »

«С каждым разом положение Луки становится все более унизительным. С ним обращаются, как с недоразвитым, истеричным ребенком, которого никто не принимает всерьез, но за которым установлен неусыпный контроль. Уже никого не интересуют его бредовые выступления и нападки. Стало нормой говорить о нем в третьем лице. Европа придерживается тактики: «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременело». Путин уверяет, что все под контролем и не допустит «беременности» ядреными бомбами и русским воинством. Изо всех силенок пыжится 3%ный, пытаясь оттянуть конец своего «правлению», но только петельку затягивает все туже и туже».

«Год назад мозаичный Вите Лукавому генерала присвоил. Коля поди уже полковник».

«Был такой Иди Амин в Африке, присвоил себе звание фельдмаршала, а потом и «покоритель Британской Империи и последний король Шотландии». Так что среди тиранов — это не редкость. Лукавому психу есть куда тянуться».

«Ну что, офицеры вооруженных сил Республики Беларусь? Как вам ваш главнокомандующий? Никакие смутные сомнения вас не терзают по поводу угрозы суверенитету и независимости нашей Родины, которую вы поклялись защищать и за которую жизнь свою положить поклялись? »

«В белорусской армии, в КГБ и МВД Беларуси еще офицеры остались, чтобы арестовать хитрозачесанного предателя за государственную измену или там теперь одни только терпилы обитают? »

«О времена пошли, психи управляют государством. На голубом глазу говорит, что он подполковник, причем не тет-а-тет, а на камеру, на миллионную аудиторию! И что, он не псих? А за что он первый раз, будучи вертухаем вешался? Липовый «подполковник», сыну дает генерал-майора, чтобы пенсию пожирней получал. При этом ни первый, ни второй даже взводом не командовали. Замполит роты — это не командир, это мелкий комиссар, брехло по-нашему. Какие вы военные? А гонор у колхозника и запросы. Тьфу на ваши погоны».

«Беларусь в первую очередь нужна белорусам. Покажите это всему миру, как украинцы. Покажите всему миру, что вы — нация, готовая биться за будущее своей страны, сражаться за нее, как украинцы, пусть и с сильным, подлым, хитрым противником, но сражаться! Тогда будете нужны и Европе, и всему миру»!

«Страну захватил ненормальный псих, непригодный для службы, а теперь хочет стать полковником. Это ужас, неужели окружение не понимает, что у этого психа непорядок с головой. Что только он не вытворяет, это больное существо, и мы терпим. И что еще будет — страшно подумать. Все факты его поведения доказывают 100%, что это существо не должен править страной, он больной на голову. А мы молчим, какой референдум? Всеобщую забастовку по стране в день референдума. Остановить страну, пока не арестуют это больное существо».

«Зато в Беларусь есть один настоящий полковник, достойный самой высокой чести офицера! Это — Николай Статкевич! Всем нам стоит приложить усилия для его освобождения, призывая для этого белорусские диаспоры всего мира», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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