Украинский политолог: Агрессия из Беларуси будет означать конец Лукашенко 1 16.02.2022, 11:59

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Евгений Магда

Он просто станет рядовым российским губернатором.

Директор украинского Института мировой политики Евгений Магда согласен разделяет мнение, что российские войска у украинских границ — это способ давления на Украину через Запад.

— На мой взгляд, Россия спекулирует Западом, чтобы он надавил на Украину, заставив пойти на какие-то уступки, например, согласиться на Минские договоренности, отказаться от вступления в НАТО, стать навсегда нейтральной и от этого более близкой к России, — отметил политолог в эфире «Еврорадио».

Магда не исключает возможности ввода российских войск на территории «ДНР» и «ЛНР», однако подчеркивает, что среди украинцев паники нет.

— Магазины полны продуктов, товаров, даже в магазинах стройматериалов большие очереди. Говорят, только патроны активнее население покупает, потому что на руках у украинцев есть несколько миллионов «стволов» так называемого гражданского оружия, охотничьего или для самозащиты.

Паники нет, военные и полиция, конечно, в состоянии повышенной боеготовности, но обычные граждане ведут себя спокойно, дети ходят в школу, взрослые — на работу. Война прошла слишком через многих граждан Украины, чтобы они панически боялись каких-то угроз.

Но я не исключаю, что Россия признает «ДНР» и «ЛНР» и введет туда свои войска. Там уже более 800 тысяч людей с российскими паспортами, а Россия активно использует тему защиты соотечественников. Это позволит Путину сохранить лицо, но при этом пожертвовать Минскими договоренностями. Но чем-то жертвовать придется, поскольку такой реакции Запада, по-моему, Путин не ожидал.

Это первый случай такого масштабного давления, но дальше подобное будет продолжаться, возможно, в более мелком масштабе. Потому что мы живем рядом с империей, и эта империя будет постоянно пытаться на нас давить, — полагает украинский политолог.

В конфронтации с Россией Беларуси и, в частности Лукашенко, он отводит особую роль.

— Понятно, что Украина будет бороться за возвращение своих временно-потерянных территорий. Очевидно, это не будет так быстро, как бы нам этого хотелось, но это не будет навсегда, как на это рассчитывает Россия. В жизни практически нет ничего вечного, поэтому России придется отвечать за свои действия.

И тут для Александра Лукашенко есть выбор — либо он просто на словах поддерживает Путина, либо он его поддерживает конкретными делами.

Понятно, что Лукашенко преследует свои цели и критикой Украины пытается добиться того, чтобы показать Путину собственную значимость.

Но «бла-бла-бла» — это одно, и мы уже чего только не слышали. То он говорит, что в Украину въедет только на тракторе, а не на танке, то обвиняет украинцев в том, что они поставляют взрывчатку и вооружение оппозиции, то говорит, что «мы за 3-4 дня победим украинскую армию», то о том, что Беларусь войны с Украиной не хочет. Это не случайный набор фраз. Так Лукашенко решает свои тактические задачи сохранения у власти.

Но в то же время он как никто другой понимает, что любое агрессивное проявление с территории Беларуси будет означать конец его пребывания у власти. Он просто станет губернатором какого-то там Западного края, полностью потеряет сваю внешнеполитическую субъектность, а она и так сегодня, прямо скажем, не блещет.

Есть тут еще один интересный момент: в прошлом году приблизительно на треть вырос товарооборот между Беларусью и Украиной, положительное сальдо для Беларуси составило порядка 3 млрд. долларов. Эти деньги, в том числе укрепляют и удержание Лукашенко во власти. Поэтому выводы для него очевидны, — считает Евгений Магда.

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