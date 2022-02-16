Власти взялись за сахар 8 16.02.2022, 12:27

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Его экспорт ограничат.

В Беларуси вводят лицензирование вывоза сахара. Постановление Совета министров от 15 февраля зарегистрировано на Национальном правовом портале. Документ еще не вступил в силу.

Лицензирование в определенной степени может ограничить экспорт сахара, пишет популярный новостной портал.

Ресурс напоминает, что ранее власти ввели лицензирование на экспорт капусты, лука и яблок. В течение трех месяцев, начиная с февраля, эти продукты нельзя вывозить из страны без специального разового разрешения МАРТ. Этот шаг чиновники объяснили желанием не допустить бесконтрольного вывоза из нашей страны, сначала нужно "обеспечить насыщение внутреннего рынка".

"В странах-соседях очень сильно растут цены на плодоовощную продукцию, в частности на капусту, на морковку, на яблоки, на лук", — объяснял позицию министерства глава МАРТ Алексей Богданов.

Если же будут образовываться излишки, то МАРТ в индивидуальном порядке готов выдавать разовые лицензии для вывоза этой продукции за рубеж.

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