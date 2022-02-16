Президентский рейтинг Порошенко вплотную приблизился к Зеленскому 2 16.02.2022, 12:34

Петр Порошенко

Разница в поддержке кандидатов — больше погрешности.

По данным опроса КМИС, в свежем президентском рейтинге в Украине лидирует Владимир Зеленский, однако к нему вплотную приблизился Петр Порошенко.

Опрос показал, что за действующего президента готовы проголосовать 19,1% среди всех респондентов и 25,1% среди определившихся с выбором, тогда как его предшественника поддерживают 16,6% и 21,8% соответственно.

«Разница в поддержке кандидатов — больше погрешности, то есть формально Зеленский — на первом месте, Порошенко — на втором месте», — отмечают социологи.

На третьем месте расположилась Юлия Тимошенко с результатом 8,9% и 11,8%.

Далее идут Юрий Бойко (6,3% и 8,3%), Дмитрий Разумков (5,5% и 7,2%), Евгений Мураев (4,9% и 6,5%), Игорь Смешко (4,6%) и 6,1%), Владимир Гройсман (3,6% и 4,8%), Олег Ляшко (3% и 3,9%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

«По сравнению с декабрем 2021 года только в случае Бойко наблюдается статистически значимый (сверх погрешности) рост рейтинга… Кроме этого, целесообразно обратить внимание на сокращение разрыва между Зеленским и Порошенко — если в декабре разница составляла 7,4% (среди определившихся с выбором), то сейчас разница — 3,3%», — добавили социологи.

Опрос проводился 5−13 февраля. Методом телефонных интервью с использованием компьютера было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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