Налоговая насчитала 12,3 миллиона рублей, которые надо заплатить белорусам 16.02.2022, 12:41

1,180

Что это за деньги?

СМИ писали о том что налоговая будет проверять доходы и расходы граждан. Благо сейчас это сделать легче, потому что большинство жителей Беларуси пользуется банковскими карточками - получая на них деньги и соответственно совершая оплаты, пишет infobank.by.

А крупные покупки необходимо регистрировать - автомобили в ГАИ, недвижимость в БРТИ.

Причем проверка может иди за период до 10 лет и более. А много ли вы помните, что было год назад или два? А много ли у вас осталось документов, подтверждающих законность получения денег? Вот то-то.

Тут мы сделали небольшое напоминание по таким проверкам, более подробно расписано в уже опубликованной статье.

А здесь самое основное:

Такую проверку налоговая может назначить по многим причинам, начиная от запроса из милиции, госконтроля, КГБ, прокуратуры и следственного комитета и заканчивая просто поручением чиновников налоговой инспекции или информации о крупной покупке.

Под такую проверку может попасть человек, на которого заведено административные дело, и конечно же тот, на кого заведено уголовное дело.

На проведение такой проверки не выдается предписание и о начале проверки физическое лицо вообще не будет знать.

При выявлении превышений сумм расходов над доходами, налоговая запросит пояснения - сделает это письменно или через интернет, смс и т.д.

Физическое лицо должно в течении 30 календарных дней дать ответ откуда у него деньги. Пояснения должны быть очень подробные.

Но не факт, что они будут приняты, так как налоговая указала ряд признаков, по которым она не зачтет объяснения.

Среди них есть как просто "отсутствие возможности или реальности", так и "неуплата налогов" и даже "совершена сделка, не имеющая иных правовых последствий, в том числе не влекущая изменение прав и обязанностей ее сторон, кроме направленности на неуплату (неполную уплату) суммы налога, сбора".

Такие изменения ввели с января, но по факту эта работа шла уже на протяжении прошлого 2021 года, потому что вот в этом феврале налоговики уже рапортуют о доначисленных налогах :

"... В прошлом году налоговыми органами по итогам проведенного анализа доходов и расходов граждан, у 8 тысяч физических лиц истребованы декларации о доходах и имуществе. Более трети из них (2,9 тысячи граждан) не смогли подтвердить легальность происхождения своих доходов. В итоге им предъявлено к уплате 12,3 млн. рублей подоходного налога..."

Мы прикинули и получается, что в среднем, каждому из тех 2 900 человек, кому доначислили налоги, надо заплатить будет 4 241 рубль, что на данный момент составляет 1 645,7 долларов США.

Поэтому если вы не хотите пополнить государственную казну за счет доначисленных налогов - надо сохранять все документы о крупных покупках - автомобилей, недвижимости и т.д. Если вы у кого-то одалживаете деньги, то тоже сохраняйте договора займа.

В общем перефразируя Виктора Цоя, мы можем посоветовать - следите за своими финансами, будьте осторожны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».